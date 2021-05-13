Месяц Рамадан — священный месяц в исламской религии. Во время него мусульмане держат пост, который заканчивается праздником разговения — Ураза-байрам. Это древнейшая традиция и один из двух главных мусульманских праздников. Верующие поздравляют друг друга словами «Ид Мубарак!» и совершают праздничный намаз.

Антон Подгайко ИА REGNUM Соборная мечеть Пятигорска

Антон Подгайко ИА REGNUM Праздник Ураза-байрам в соборной мечети Пятигорска. Мусульмане совершают ид-намаз

Антон Подгайко ИА REGNUM Праздник Ураза-байрам в соборной мечети Пятигорска

Антон Подгайко ИА REGNUM Праздник Ураза-байрам в соборной мечети Пятигорска. Мусульмане совершают ид-намаз

Непосредственно в праздник у верующих мусульман принято надевать лучшую одежду и собираться на праздничный намаз, а после собираться за праздничным столом вместе с родными и близкими. В это время принято дарить подарки и просить друг у друга прощения.

Антон Подгайко ИА REGNUM Праздник Ураза-байрам в соборной мечети Пятигорска. Мусульмане совершают ид-намаз

Антон Подгайко ИА REGNUM Праздник Ураза-байрам, завершающий священный месяц Рамадан

Антон Подгайко ИА REGNUM Праздник Ураза-байрам, завершающий священный месяц Рамадан

Антон Подгайко ИА REGNUM Праздник Ураза-байрам в Пятигорске

Антон Подгайко ИА REGNUM Праздник Ураза-байрам в соборной мечети Пятигорска. Мусульмане совершают ид-намаз

Антон Подгайко ИА REGNUM Праздник Ураза-байрам в соборной мечети Пятигорска. Мусульмане совершают ид-намаз

В целом, в праздник разговения мусульманам разрешается многое из того, что было запрещено во время поста, например, есть и пить в течение светового дня.

Считается, что во время Ураза-байрама не следует заниматься домашними делами, работать в поле, а также не стоит портить отношения с близкими и друзьями, так как ругань в праздник разговения в исламе порицается.

Антон Подгайко ИА REGNUM Праздник Ураза-байрам в соборной мечети Пятигорска. Мусульмане совершают ид-намаз

Антон Подгайко ИА REGNUM Праздник Ураза-байрам в соборной мечети Пятигорска. Мусульмане совершают ид-намаз

Антон Подгайко ИА REGNUM Праздник Ураза-байрам в соборной мечети Пятигорска. Мусульмане совершают ид-намаз

На Кавказе официальным выходным днем объявлен праздник Ураза-байрам в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.

Антон Подгайко ИА REGNUM Праздник Ураза-байрам, завершающий священный месяц Рамадан