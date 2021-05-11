10 мая состоялся международный автомотопробег «Дорогами памяти», приуроченный ко Дню Победы. Организатором акции стала общероссийская организация «Офицеры России» при поддержке общероссийского движения «Сильная Россия», Центрального музея Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, ДОСААФ России. Фоторепортаж ИА REGNUM с мероприятия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подготовка к старту

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подготовка к старту

Проехать по маршруту Москва — Ржев собралось более 100 автомобилей и 20 мотоциклов — всего свыше 300 человек. Участники акции украсили машины флагами и символикой военных лет.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Офицер Евгений Белинский. Белоруссия

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перед автопробегом

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Подготовка к старту

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню

В пробеге приняли участие ветераны боевых действий, активисты из Москвы, Московской и Смоленской областей, представители ветеранских организаций из Белоруссии, ветераны Вооруженных сил и боевых действий, действующие военнослужащие, члены семей офицеров, воспитанники суворовских и кадетских училищ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фото на память на Поклонной горе

Пробег стартовал у Музея Победы на Поклонной горе в Москве, где участники возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев войны минутой молчания.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Поклонная гора

«Мы проводим автомотопробег, посвященный 76-й годовщине Великой Победы и 80-летию начала самой кровопролитной войны ХХ столетия. Эта патриотическая акция — дань памяти и уважения воинам Красной армии, освободившим нашу Родину и страны Европы от фашизма, низкий поклон поколению Победителей», — отметил председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ржевский мемориал

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вручение капсулы с землей из Брестской крепости — героя

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капсула с землей из Брестской крепости — героя

Конечной точкой маршрута стал Ржевский мемориал, установленный в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны на месте кровопролитных боев 1942—1943 годов. Участники акции возложили венок и цветы к памятнику Советскому Солдату.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ржевский мемориал

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ржевский мемориал

«День Победы — светлый и самый главный праздник для всего нашего народа. Такие патриотические акции играют важную роль в привлечении внимания общественности всего мира к этой знаменательной дате. Сегодня мы видим, как ряд западных политиков и историков пытаются переписать историю Великой Отечественной и Второй мировой войн. Этого нельзя допустить! Мы обязаны сохранить память о самой страшной войне, о подвиге советских солдат, победивших коричную чуму, и передать эту память нашим детям и внукам», — подчеркнул Герой России Александр Головашкин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Концерт группы 1502

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Концерт группы 1502

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ржевский мемориал

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ржевский мемориал

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ржевский мемориал

После официальной части перед собравшимися выступила группа ветеранов Афганской войны «Союз 1502». В завершение мероприятия все желающие могли отведать обед из полевой кухни.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Полевая кухня