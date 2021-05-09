Праздничный артиллерийский салют состоялся в Петербурге вечером 9 мая в честь 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вопреки домыслам, ходившим в медийной среде, салют по традиции был дан от стен Петропавловской крепости.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Разносившиеся над городом холостые залпы двенадцати дивизионных 85-мм пушек Д-44, произведенные артиллерийскими расчетами Михайловской военной артиллерийской академии, в небе Петербурга сопровождались красочным фейерверком.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Фейерверочные установки на базе армейских автомобилей также расположились у Петропавловской крепости. В течение десяти минут было сделано 30 орудийных залпов и выпущено в воздух более полутора тысяч изделий 50 видов: «Рубин», «Ассоль», «Фиалка», «Вега», «Татьянин день», «Браслет» и других.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Каждый из 30 залпов по сложившейся традиции был посвящен событиям и героям Великой Отечественной войны. В частности, залпы были даны в честь Красной Армии, в честь мужества защитников Ленинграда и героизма советского народа, в честь ветеранов Великой Отечественной войны и 76-й годовщины Победы.

Как отметили в Смольном, после салюта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил расчеты салютного дивизиона и поздравил их с Днем Победы.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне