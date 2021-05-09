«Свет великой Победы» в Волгограде под проливным дождём
9 мая 2021
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В завершение праздничных мероприятий в Волгограде состоялась акция «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане. В этом году патриотическая акция проходит в шестой раз и представляет собой свето-видеоинсталляцию, посвящённую великим победам в истории России. Однако в этом году большое праздничное шоу и салют сопровождали ливень и ураганный ветер. Несмотря на капризы погоды, зрители пришли на Мамаев курган, чтобы увидеть праздничный концерт, видеоинсталляцию, световое шоу и салют, посвящённые общему для всех празднику.
Александр Куликов ИА REGNUM
Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Ливень и ветер сопровождали световое шоу
Александр Куликов ИА REGNUM
Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Ливень и ветер сопровождали световое шоу
Александр Куликов ИА REGNUM
Ливень и ветер сопровождали световое шоу
Александр Куликов ИА REGNUM
Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Погода не радовала, однако горожане не пропустили большой праздничный концерт
Александр Куликов ИА REGNUM
Погода не радовала, однако горожане не пропустили большой праздничный концерт
Александр Куликов ИА REGNUM
Ливень и ветер сопровождали световое шоу
Александр Куликов ИА REGNUM
Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане
Александр Куликов ИА REGNUM
Ливень и ветер сопровождали световое шоу