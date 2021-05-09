В завершение праздничных мероприятий в Волгограде состоялась акция «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане. В этом году патриотическая акция проходит в шестой раз и представляет собой свето-видеоинсталляцию, посвящённую великим победам в истории России. Однако в этом году большое праздничное шоу и салют сопровождали ливень и ураганный ветер. Несмотря на капризы погоды, зрители пришли на Мамаев курган, чтобы увидеть праздничный концерт, видеоинсталляцию, световое шоу и салют, посвящённые общему для всех празднику.

Александр Куликов ИА REGNUM Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Ливень и ветер сопровождали световое шоу

Александр Куликов ИА REGNUM Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Ливень и ветер сопровождали световое шоу

Александр Куликов ИА REGNUM Ливень и ветер сопровождали световое шоу

Александр Куликов ИА REGNUM Большой праздничный концерт на Мамаевом кургане в День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Погода не радовала, однако горожане не пропустили большой праздничный концерт

Александр Куликов ИА REGNUM Погода не радовала, однако горожане не пропустили большой праздничный концерт

Александр Куликов ИА REGNUM Ливень и ветер сопровождали световое шоу

Александр Куликов ИА REGNUM Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане

Александр Куликов ИА REGNUM Световое шоу «Свет великой Победы» на Мамаевом кургане