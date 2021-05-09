В День Победы пресс-служба Западного военного округа пригласила петербургского фотокорреспондента ИА REGNUM подняться на борт многоцелевого вертолёта Ми-8, который в парадном строю вместе с другими вертолетами и самолетами прошел над центром Петербурга в ходе авиационной части парада Победы.

Вертолёты вылетели на парад с военного аэродрома в Пушкине под Петербургом.

Дарья Драй ИА REGNUM Взлёт вертолета Ми-8

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолеты Ми-8 готовы к вылету

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолеты Ми-8 готовы к вылету

Дарья Драй ИА REGNUM Многоцелевой вертолет Ми-8

Дарья Драй ИА REGNUM Военный вертолетчик перед вылетом

Дарья Драй ИА REGNUM Многоцелевые вертолеты Ми-8 перед вылетом

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолеты Ми-8 готовятся к взлёту

Лётчики взяли с собой портреты своих близких, участников и ветеранов Великой Отечественной войны, прикрепив портреты к остеклению кабины и разместив их внутри кабины.

Дарья Драй ИА REGNUM Летчик с портретами родственников — участников войны

Возглавил строй авиации тяжелый транспортный вертолёт Ми-26, остающийся крупнейшим вертолётом в мире.

Дарья Драй ИА REGNUM Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 — флагман авиационной части парада Победы в Петербурге

За флагманом шли звенья транспортно-боевых вертолётов Ми-8, ударных вертолетов Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор».

Дарья Драй ИА REGNUM Ударные вертолеты Ми-28 и Ка-52 готовятся к взлёту

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 взлетает

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 набирает высоту

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 удаляется от аэродрома взлёта

Военно-транспортную авиацию представляли самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, истребительную авиацию — самолёты Су-30, Су-35, Су-34 и МиГ-31.

Дарья Драй ИА REGNUM Многоцелевой вертолет Ми-8 над центром Петербурга

В общей сложности в мирном небе над Петербургом в парадном строю пролетели 30 единиц авиатехники.

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет и самолет в небе над Петербургом в ходе авиационной части парада Победы

Дарья Драй ИА REGNUM Военно-транспортный самолет над Петербургом в ходе авиационной части парада Победы