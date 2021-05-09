Над городом-героем в День Победы: фото с вертолёта Ми-8
В День Победы пресс-служба Западного военного округа пригласила петербургского фотокорреспондента ИА REGNUM подняться на борт многоцелевого вертолёта Ми-8, который в парадном строю вместе с другими вертолетами и самолетами прошел над центром Петербурга в ходе авиационной части парада Победы.
Вертолёты вылетели на парад с военного аэродрома в Пушкине под Петербургом.
Лётчики взяли с собой портреты своих близких, участников и ветеранов Великой Отечественной войны, прикрепив портреты к остеклению кабины и разместив их внутри кабины.
Возглавил строй авиации тяжелый транспортный вертолёт Ми-26, остающийся крупнейшим вертолётом в мире.
За флагманом шли звенья транспортно-боевых вертолётов Ми-8, ударных вертолетов Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор».
Военно-транспортную авиацию представляли самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, истребительную авиацию — самолёты Су-30, Су-35, Су-34 и МиГ-31.
В общей сложности в мирном небе над Петербургом в парадном строю пролетели 30 единиц авиатехники.