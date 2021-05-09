Белорусские участники международного движения «Бессмертный полк» провели в белорусских городах шествия и церемонии возложения цветов. Одна из самых массовых акций состоялась в столице Белоруссии — городе-герое Минске.

Мингорисполком не разрешил проведение шествия «Бессмертного полка», но согласовал церемонию возложения цветов на площади Победы. В формате такой акции участники собрались около дома-музея I съезда РСДРП, прошли около сотни метров от по тротуару и через подземный переход — на саму площадь.

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске. 09.05.2021

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске. 09.05.2021

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске. 09.05.2021

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске. 09.05.2021

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске. 09.05.2021

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске. 09.05.2021

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске. 09.05.2021

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске. 09.05.2021

Они несли баннер с надписью «Бессмертный полк» и различные транспаранты («Слава Красной армии» и другие). Георгиевские ленточки были у всех участников мероприятия, и у почти всех — портреты родственников, воевавших на фронтах, сражавшихся в партизанских отрядах и подполье, переживших блокаду Ленинграда.

Участие в церемонии приняли несколько семей из Прибалтики, Украины и России. Многие белорусы тоже пришли семьями.

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске. 09.05.2021

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске. 09.05.2021

На площади Победы состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню. Координаторы мероприятия, представители общественных организаций и рядовые участники произнесли краткие речи. Они поблагодарили ветеранов за добытую огромной ценой Великую Победу, право на жизнь последующих поколений, призвали современников помнить об уроках Великой Отечественной войны и быть достойными потомками героического поколения.

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске. 09.05.2021

ИА REGNUM Церемония возложения цветов на площади Победы

ИА REGNUM Церемония возложения цветов на площади Победы

ИА REGNUM Церемония возложения цветов на площади Победы

ИА REGNUM Церемония возложения цветов на площади Победы

ИА REGNUM Церемония возложения цветов на площади Победы

ИА REGNUM Церемония возложения цветов на площади Победы

ИА REGNUM День Победы в Минске. 09.05.2021

ИА REGNUM Церемония возложения цветов на площади Победы

Одна из участниц в своей речи увлеклась параллелями с современностью, за что лейтенант минского ОМОН сделал замечание координатору мероприятия. Других недоразумений и серьёзных конфликтов не было. Сохранялась тёплая, душевная атмосфера праздника.

ИА REGNUM Церемония возложения цветов на площади Победы

ИА REGNUM Церемония возложения цветов на площади Победы

ИА REGNUM Церемония возложения цветов на площади Победы

ИА REGNUM Церемония возложения цветов на площади Победы

ИА REGNUM День Победы в Минске. 09.05.2021

ИА REGNUM День Победы в Минске. 09.05.2021

ИА REGNUM День Победы в Минске. 09.05.2021

ИА REGNUM День Победы в Минске. 09.05.2021

После возложения цветов около 250 участников мероприятия сфотографировались у стелы, а также исполнили несколько песен военной поры у Вечного огня. Празднования продолжились в находящемся через дорогу парке имени Горького.

Аналогичные мероприятия прошли в Витебске, Бресте и других городах.