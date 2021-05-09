Тысячи горожан отмечают День Победы в Волгограде
9 мая 2021
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Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся на площади Павших Борцов в Волгограде.
Праздничная программа собрала горожан и гостей города на верхней террасе Центральной набережной, где были организованы фестивали, выступления артистов, военно-историческая реконструкция, фотозоны и полевая кухня.
Александр Куликов ИА REGNUM
Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы
Александр Куликов ИА REGNUM
Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы
Однако основными точками притяжения стали Мамаев курган и площадь Павших Борцов, где прошли традиционные торжества — возложение цветов у Вечного огня и Парад Победы. В завершение памятного дня состоится салют на Мамаевом кургане у монумента «Родина-мать зовёт!».
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Куликов ИА REGNUM
Подготовка к параду
Александр Куликов ИА REGNUM
Ветераны — почётные гости парада
Александр Куликов ИА REGNUM
Ветераны — почётные гости парада
Александр Куликов ИА REGNUM
Ветераны — почётные гости парада
Александр Куликов ИА REGNUM
Ветераны — почётные гости парада
Александр Куликов ИА REGNUM
Ветераны — почётные гости парада
Александр Куликов ИА REGNUM
Ветераны — почётные гости парада
Александр Куликов ИА REGNUM
Ветераны — почётные гости парада
Александр Куликов ИА REGNUM
Военный оркестр на параде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде
Александр Куликов ИА REGNUM
Проход военной техники
Александр Куликов ИА REGNUM
Проход военной техники
Александр Куликов ИА REGNUM
Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде