Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся на площади Павших Борцов в Волгограде.

Праздничная программа собрала горожан и гостей города на верхней террасе Центральной набережной, где были организованы фестивали, выступления артистов, военно-историческая реконструкция, фотозоны и полевая кухня.

Александр Куликов ИА REGNUM Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы

Александр Куликов ИА REGNUM Горожане на верхней террасе Центральной набережной отмечают День Победы

Однако основными точками притяжения стали Мамаев курган и площадь Павших Борцов, где прошли традиционные торжества — возложение цветов у Вечного огня и Парад Победы. В завершение памятного дня состоится салют на Мамаевом кургане у монумента «Родина-мать зовёт!».

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к параду

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к параду

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к параду

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к параду

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к параду

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к параду

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к параду

Александр Куликов ИА REGNUM Подготовка к параду

Александр Куликов ИА REGNUM Ветераны — почётные гости парада

Александр Куликов ИА REGNUM Ветераны — почётные гости парада

Александр Куликов ИА REGNUM Ветераны — почётные гости парада

Александр Куликов ИА REGNUM Ветераны — почётные гости парада

Александр Куликов ИА REGNUM Ветераны — почётные гости парада

Александр Куликов ИА REGNUM Ветераны — почётные гости парада

Александр Куликов ИА REGNUM Ветераны — почётные гости парада

Александр Куликов ИА REGNUM Военный оркестр на параде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Парад Победы на площади Павших Борцов в Волгограде

Александр Куликов ИА REGNUM Проход военной техники

Александр Куликов ИА REGNUM Проход военной техники