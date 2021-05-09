Парад Победы в Севастополе

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Парад победы прошёл в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и 77-й годовщины освобождения города.

Парадом командовал начальник отдела береговых войск Черноморского флота полковник Игорь Сварковский. По площади Нахимова прошли морские пехотинцы, офицеры морского штурмового авиаполка, войск Нацгвардии и МЧС, расчеты береговой ракетной обороны и ПВО, курсанты и кадеты нахимовского училища и юнармейцы. Завершилось парадное шествие проходом военной техники.

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании парада

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании парада

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании парада

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании парада

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании парада

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании парада

Александр Полегенько ИА REGNUM В ожидании парада

Александр Полегенько ИА REGNUM Ветераны на параде Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Ветераны на параде Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Ветераны на параде Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941—1942 гг

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941—1942 гг

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941—1942 гг

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941—1942 гг

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941—1942 гг

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941—1942 гг

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941—1942 гг

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941—1942 гг

Александр Полегенько ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941—1942 гг

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад Победы в Севастополе