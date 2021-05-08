Сражение на Сапун-горе в Севастополе 76 лет спустя — реконструкция
8 мая 2021
В рамках традиционной патриотической акции «Знамена Славы» на Сапун-горе в Севастополе прошли мероприятия, посвященные 77-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Реконструкторы воссоздали сражение, в ходе которого Сапун-гора была взята штурмом, что открыло путь на Севастополь. Зрители могли увидеть, как с поля боя отступают румынские оккупанты и военная техника, а также воздвижение красного знамени на вершине Сапун-горы.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мемориальный комплекс «Сапун-гора» (Севастополь)
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мемориальный комплекс «Сапун-гора» (Севастополь)
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мемориальный комплекс «Сапун-гора» (Севастополь)
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мемориальный комплекс «Сапун-гора» (Севастополь)
Александр Полегенько ИА REGNUM
Реконструкторы готовятся к бою
Александр Полегенько ИА REGNUM
Реконструкторы готовятся к бою
Александр Полегенько ИА REGNUM
Реконструкторы готовятся к бою
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гости и жители Севастополя в ожидании реконструкции
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сапун — гора, освобождение от немецко-фашистских войск
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сапун — гора, освобождение от немецко-фашистских войск
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сапун — гора, освобождение от немецко-фашистских войск
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сапун — гора, освобождение от немецко-фашистских войск
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сапун — гора, освобождение от немецко-фашистских войск
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сапун — гора, освобождение от немецко-фашистских войск
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сапун — гора, освобождение от немецко-фашистских войск
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сапун — гора, освобождение от немецко-фашистских войск
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сапун — гора, освобождение от немецко-фашистских войск
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сапун — гора, освобождение от немецко-фашистских войск
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сапун — гора, освобождение от немецко-фашистских войск
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сапун — гора, освобождение от немецко-фашистских войск
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сапун — гора, освобождение от немецко-фашистских войск
Александр Полегенько ИА REGNUM
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