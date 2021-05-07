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На Дворцовой площади в Петербурге 7 мая прошла генеральная репетиция парада в ознаменование 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Дарья Драй ИА REGNUM Почетный караул перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Курсантки Академии полиции перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты Нахимовского училища перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты Нахимовского училища перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на Дворцовой площади перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Собака и кинолог на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Собака и кинолог на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге

По главной площади Северной столицы в сопровождении военного оркестра промаршировали более 4800 военнослужащих и прошли 124 единицы боевой техники.

Дарья Драй ИА REGNUM Военная техника на Миллионной перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военная техника на Миллионной перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на Дворцовой площади перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Танк Т-34 генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге

Помимо военнослужащих Министерства обороны в последней перед парадом тренировке приняли участие кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств региона, отметили в пресс-службе Западного военного округа.

Дарья Драй ИА REGNUM Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали — победим!

Механизированную часть парада представляли, в частности, бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А со стрелками-зенитчиками на борту, бронетранспортёры БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б-3.

Дарья Драй ИА REGNUM Танк Т-34 во главе проезда военной техники на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Танк Т-34 во главе проезда военной техники на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Танк Т-34 во главе проезда военной техники на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военные автомобили УАЗ-469 на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Бронеавтомобили Тигр-М на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд военной техники на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Бронеавтомобили Тайфун-К 4x4 на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд военной техники на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге

Особый интерес представляют впервые участвующие в параде тактические бронеавтомобили «Тайфун 4×4», роботизированные комплексы разминирования «Уран-6», а также многоцелевой механизированный комплект оперативного развёртывания временных дорог КРВД.

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге