На Дворцовой площади в Петербурге 7 мая прошла генеральная репетиция парада в ознаменование 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Почетный караул перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге
Курсантки Академии полиции перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге
Курсанты Нахимовского училища перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге
Курсанты Нахимовского училища перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге
Военнослужащие на Дворцовой площади перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге
Собака и кинолог на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Собака и кинолог на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
По главной площади Северной столицы в сопровождении военного оркестра промаршировали более 4800 военнослужащих и прошли 124 единицы боевой техники.
Военная техника на Миллионной перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге
Военная техника на Миллионной перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге
Военнослужащие на Дворцовой площади перед генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге
Танк Т-34 генеральной репетицией парада в Санкт-Петербурге
Помимо военнослужащих Министерства обороны в последней перед парадом тренировке приняли участие кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств региона, отметили в пресс-службе Западного военного округа.
Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв
Военнослужащие на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Парадные расчеты военнослужащих на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Парадные расчеты военнослужащих на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Парадные расчеты военнослужащих на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Парадные расчеты военнослужащих на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Военнослужащие на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Хоровое исполнение песни Мы верили, мы знали — победим!
Механизированную часть парада представляли, в частности, бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А со стрелками-зенитчиками на борту, бронетранспортёры БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б-3.
Танк Т-34 во главе проезда военной техники на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Танк Т-34 во главе проезда военной техники на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Танк Т-34 во главе проезда военной техники на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Военные автомобили УАЗ-469 на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Бронеавтомобили Тигр-М на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Проезд военной техники на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Бронеавтомобили Тайфун-К 4x4 на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Проезд военной техники на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Особый интерес представляют впервые участвующие в параде тактические бронеавтомобили «Тайфун 4×4», роботизированные комплексы разминирования «Уран-6», а также многоцелевой механизированный комплект оперативного развёртывания временных дорог КРВД.
Военнослужащие на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Военнослужащие на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге