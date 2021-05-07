В Екатеринбурге 7 мая прошла генеральная репетиция парада Победы. Впервые в истории она была не поздно вечером, а утром.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Последние приготовления перед генеральной репетицией Парада Победы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Суворовцы во главе парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рота почетного караула демострирует свое мастерство
Дороги были перекрыты ещё рано утром. Собственно, репетиция началась в 10:00 по местному времени (08:00 мск). Торжественным маршем по брусчатке Площади 1905 года прошли порядка 2500 человек. Это военнослужащие Центрального военного округа, курсанты, сотрудники МЧС, ФСИН, полиции и многие другие.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Последние приготовления перед генеральной репетицией Парада Победы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Последние приготовления перед генеральной репетицией Парада Победы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Последние приготовления перед генеральной репетицией Парада Победы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Проход военной техники по площади 1905 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
Последние приготовления перед генеральной репетицией Парада Победы
Также по брусчатке прошествовала конница. А затем на площадь вышли боевые машины. Всего их было более 100 единиц. возглавлял колонну легендарный танк Т-34.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Автомобили, на которых привезут ветеранов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Командующий приветствует участников парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Командующий приветствует участников парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Театрализованное представление
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военнослужащие во время генеральной репетиции парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Театрализованное представление
Алексей Колчин ИА REGNUM
Театрализованное представление
На этом действо не закончилось. После прохождения бронетехники над центром Екатеринбурга пролетели вертолёты и самолёты, что вызвало восторг многих горожан и гостей города.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пролет авиации над проспектом Ленина
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пролет авиации над проспектом Ленина
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пролет авиации над проспектом Ленина
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пролет авиации над проспектом Ленина
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пролет авиации над проспектом Ленина
Сам парад Победы пройдёт традиционно 9 мая. Отметим, сегодня с погодой на Урале повезло. Остаётся пожелать, чтобы и в День Победы она не подвела.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Каваллерия
Алексей Колчин ИА REGNUM
Командующий приветствует участников парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Командующий приветствует участников парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Суворовцы во главе парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военнослужащие во время генеральной репетиции парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военнослужащие во время генеральной репетиции парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военнослужащие во время генеральной репетиции парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военнослужащие во время генеральной репетиции парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военнослужащие во время генеральной репетиции парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Военнослужащие во время генеральной репетиции парада
Алексей Колчин ИА REGNUM
Проход военной техники по площади 1905 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
Проход военной техники по площади 1905 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
Проход военной техники по площади 1905 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
Проход военной техники по площади 1905 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
Проход военной техники по площади 1905 года
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рота почетного караула демострирует свое мастерство