В Екатеринбурге 7 мая прошла генеральная репетиция парада Победы. Впервые в истории она была не поздно вечером, а утром.

Алексей Колчин ИА REGNUM Последние приготовления перед генеральной репетицией Парада Победы

Алексей Колчин ИА REGNUM Суворовцы во главе парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Рота почетного караула демострирует свое мастерство

Дороги были перекрыты ещё рано утром. Собственно, репетиция началась в 10:00 по местному времени (08:00 мск). Торжественным маршем по брусчатке Площади 1905 года прошли порядка 2500 человек. Это военнослужащие Центрального военного округа, курсанты, сотрудники МЧС, ФСИН, полиции и многие другие.

Алексей Колчин ИА REGNUM Последние приготовления перед генеральной репетицией Парада Победы

Алексей Колчин ИА REGNUM Последние приготовления перед генеральной репетицией Парада Победы

Алексей Колчин ИА REGNUM Последние приготовления перед генеральной репетицией Парада Победы

Алексей Колчин ИА REGNUM Проход военной техники по площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Последние приготовления перед генеральной репетицией Парада Победы

Также по брусчатке прошествовала конница. А затем на площадь вышли боевые машины. Всего их было более 100 единиц. возглавлял колонну легендарный танк Т-34.

Алексей Колчин ИА REGNUM Автомобили, на которых привезут ветеранов

Алексей Колчин ИА REGNUM Командующий приветствует участников парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Командующий приветствует участников парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Театрализованное представление

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие во время генеральной репетиции парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Театрализованное представление

Алексей Колчин ИА REGNUM Театрализованное представление

На этом действо не закончилось. После прохождения бронетехники над центром Екатеринбурга пролетели вертолёты и самолёты, что вызвало восторг многих горожан и гостей города.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пролет авиации над проспектом Ленина

Алексей Колчин ИА REGNUM Пролет авиации над проспектом Ленина

Алексей Колчин ИА REGNUM Пролет авиации над проспектом Ленина

Алексей Колчин ИА REGNUM Пролет авиации над проспектом Ленина

Алексей Колчин ИА REGNUM Пролет авиации над проспектом Ленина

Сам парад Победы пройдёт традиционно 9 мая. Отметим, сегодня с погодой на Урале повезло. Остаётся пожелать, чтобы и в День Победы она не подвела.

Алексей Колчин ИА REGNUM Каваллерия

Алексей Колчин ИА REGNUM Командующий приветствует участников парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Командующий приветствует участников парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Суворовцы во главе парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие во время генеральной репетиции парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие во время генеральной репетиции парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие во время генеральной репетиции парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие во время генеральной репетиции парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие во время генеральной репетиции парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие во время генеральной репетиции парада

Алексей Колчин ИА REGNUM Проход военной техники по площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Проход военной техники по площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Проход военной техники по площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Проход военной техники по площади 1905 года

Алексей Колчин ИА REGNUM Проход военной техники по площади 1905 года