В Екатеринбурге встретили исторический эшелон «Поезд идёт на восток». Он прибыл на железнодорожный вокзал утром 6 мая.

Алексей Колчин ИА REGNUM Исторический состав «Поезд Победы» на вокзале в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Исторический состав «Поезд Победы» на вокзале в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Знамя Победы

В составе поезда — офицерский вагон, аптека-операционная, платформы с военной техникой, солдатский вагон-теплушка и платформа-сцена. Во главе состава находится раритетный паровоз.

Алексей Колчин ИА REGNUM Исторический состав «Поезд Победы» на вокзале в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Исторический состав «Поезд Победы» на вокзале в Екатеринбурге

Раритетный состав уже побывал в Пермском крае на станциях Чайковская и Пермь-1, а также в свердловских Кушве и Нижнем Тагиле и, наконец, добрался до столицы Среднего Урала. На вокзале его встретили сотни людей. Сразу по прибытии состоялись торжественный митинг и концерт. А затем все желающие могли зайти внутрь и осмотреть экспозицию.

Алексей Колчин ИА REGNUM Многочисленные желающие попасть внутрь вагонов

Алексей Колчин ИА REGNUM Исторический состав «Поезд Победы» на вокзале в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Исторический состав «Поезд Победы» на вокзале в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Выступления на перроне

Алексей Колчин ИА REGNUM Исторический состав «Поезд Победы» на вокзале в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Исторический состав «Поезд Победы» на вокзале в Екатеринбурге

8 мая поезд ожидают в Богдановиче, а 9-го, в День Победы — в Камышлове. После паровоз уедет в Тюменскую область и Югру. Отметим, историческая реконструкция позволяет воссоздать атмосферу 1945 года на вокзалах Советского Союза, когда возвращающиеся с фронта поезда встречали цветами, улыбками и под звуки вальса.

Алексей Колчин ИА REGNUM Исторический состав «Поезд Победы» на вокзале в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Исторический состав «Поезд Победы» на вокзале в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Исторический состав «Поезд Победы» на вокзале в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Исторический состав «Поезд Победы» на вокзале в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Сотрудник поезда осматривает состояние ходовой части

Алексей Колчин ИА REGNUM Исторический состав «Поезд Победы» на вокзале в Екатеринбурге