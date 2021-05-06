Ханами — это японская традиция любоваться цветами. И в первую очередь — сакурой, символом Японии. На этой неделе в Москве зацвела сакура.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк
Есть несколько мест в Москве, где можно полюбоваться цветущей сакурой: Японский сад главного Ботанического сада, Аптекарский огород ботанического сада МГУ, сад у главного здания МГУ и в Бирюлевском дендропарке.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Сакура в парке музея-заповедника Царицино. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк
В Бирюлевском дендропарке посажено около 30 деревьев сорта эдзо-яма (вишня мелкопильчатая), произрастающие на острове Хоккайдо. Роща сакуры в Бирюлево появилась в 2010 году, благодаря стараниям японского мецената Ютаки Мияниси, который подарил несколько десятков саженцев.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Цветение сакуры в Москве. Бирюлёвский дендропарк
Но любование цветами в Москве — это не только сакура. По всему городу службами Москвы высаживаются цветы. В парке музея-заповедника Царицыно можно любоваться не только привычными для москвичей тюльпанами, нарциссами и виолой (анютины глазки). В парке есть несколько оранжерей, а на улице можно увидеть примулу, форзицию, гиацинты.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Бирюлёвский дендропарк. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Бирюлёвский дендропарк. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Бирюлёвский дендропарк. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Бирюлёвский дендропарк. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Лесные цветы в парке музея-заповедника Царицино. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Лесные цветы в парке музея-заповедника Царицино. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Нарциссы в парке музея-заповедника Царицино. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Тюльпаны в парке музея-заповедника Царицино. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Гиацинты в парке музея-заповедника Царицино. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Тюльпаны в парке музея-заповедника Царицино. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Виола в парке музея-заповедника Царицино. Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Форзиция в парке музея-заповедника Царицино. Москва