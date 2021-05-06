Вторую совместную тренировку провели 5 мая парадные расчеты и экипажи боевой техники, которые 9 мая примут участие в наземной части парада в честь Дня Победы на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.
Военный оркестр во время репетиции парада
Почетный караул со знаменем во время репетиции парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Репетиция парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Танк Т-34 во время репетиции парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Более четырех тысяч военнослужащих и более ста единиц боевой техники Западного военного округа в сложных погодных условиях отработали весь сценарий праздничного парада, строевые приёмы с оружием и прошли по Дворцовой торжественным маршем в сопровождении военного оркестра.
Репетиция парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Курсанты Нахимовского училища на репетиции парада
Военнослужащие во время проезда кортежа на репетиции парада
Проезд кортежа во время репетиции парада
Репетиция парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Курсанты Нахимовского училища на репетиции парада
Военная техника во время репетиции парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции парада
Механизированную часть парада составили десятки образцов современной военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3.
Танк Т-34 во время репетиции парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Военнослужащие во время проезда военной техники на репетиции парада в Санкт-Петербурге
Военнослужащие во время проезда военной техники на репетиции парада в Санкт-Петербурге
Военнослужащий во время проезда военной техники на репетиции парада в Санкт-Петербурге
Военнослужащие во время проезда военной техники на репетиции парада в Санкт-Петербурге
Проезд военной техники во время репетиции парада на Дворцовой площади
«Впервые в составе парадных расчётов по Дворцовой площади прошли тактические защищенные автомобили «Тайфун 4×4», роботизированные комплексы разминирования «Уран-6», многоцелевой механизированный комплект оперативного развертывания временных дорог КРВД», — обратили внимание в пресс-службе ЗВО.
Почетный караул во время репетиции парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Хоровое исполнение песни «Мы верили, мы знали — победим!» во время репетиции парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Военнослужащие во время репетиции парада в Санкт-Петербурге
Военнослужащие во время репетиции парада в Санкт-Петербурге
Почетный караул во время репетиции парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге
Помимо военнослужащих Министерства обороны и других силовых ведомств региона, в тренировке приняли участие кадеты и юнармейцы.
Генеральная репетиция парада в Петербурге назначена на 7 мая.
Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной
Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной
Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной
Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной
Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной
Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной
Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной
Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной
Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной