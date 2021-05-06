Вторую совместную тренировку провели 5 мая парадные расчеты и экипажи боевой техники, которые 9 мая примут участие в наземной части парада в честь Дня Победы на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Военный оркестр во время репетиции парада

Дарья Драй ИА REGNUM Почетный караул со знаменем во время репетиции парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Танк Т-34 во время репетиции парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Более четырех тысяч военнослужащих и более ста единиц боевой техники Западного военного округа в сложных погодных условиях отработали весь сценарий праздничного парада, строевые приёмы с оружием и прошли по Дворцовой торжественным маршем в сопровождении военного оркестра.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты Нахимовского училища на репетиции парада

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие во время проезда кортежа на репетиции парада

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд кортежа во время репетиции парада

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты Нахимовского училища на репетиции парада

Дарья Драй ИА REGNUM Военная техника во время репетиции парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции парада

Механизированную часть парада составили десятки образцов современной военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3.

Дарья Драй ИА REGNUM Танк Т-34 во время репетиции парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие во время проезда военной техники на репетиции парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие во время проезда военной техники на репетиции парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащий во время проезда военной техники на репетиции парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие во время проезда военной техники на репетиции парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд военной техники во время репетиции парада на Дворцовой площади

«Впервые в составе парадных расчётов по Дворцовой площади прошли тактические защищенные автомобили «Тайфун 4×4», роботизированные комплексы разминирования «Уран-6», многоцелевой механизированный комплект оперативного развертывания временных дорог КРВД», — обратили внимание в пресс-службе ЗВО.

Дарья Драй ИА REGNUM Почетный караул во время репетиции парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Хоровое исполнение песни «Мы верили, мы знали — победим!» во время репетиции парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие во время репетиции парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие во время репетиции парада в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Почетный караул во время репетиции парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

Помимо военнослужащих Министерства обороны и других силовых ведомств региона, в тренировке приняли участие кадеты и юнармейцы.

Генеральная репетиция парада в Петербурге назначена на 7 мая.

Дарья Драй ИА REGNUM Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной

Дарья Драй ИА REGNUM Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной

Дарья Драй ИА REGNUM Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной

Дарья Драй ИА REGNUM Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной

Дарья Драй ИА REGNUM Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной

Дарья Драй ИА REGNUM Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной

Дарья Драй ИА REGNUM Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной

Дарья Драй ИА REGNUM Военная техника после репетиции парада на Дворцовой набережной