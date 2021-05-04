Первая репетиция парада Победы прошла в столице Крыма
4 мая 2021
В столице Крыма прошла первая репетиция парада ко Дню Победы. В центре города перекрыли движение, колонны военнослужащих выстроились на улицах, прибыли оркестр и военная техника — город готовится к 9 мая.
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Симферополе прошла репетиция парада ко Дню Победы