Парад тюльпанов на родине тюльпанов
3 мая 2021
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Крым — родина тюльпанов, вовсе не Голландия и не Турция, как многие считают. Тюльпаны начали свое шествие по миру именно из Крыма.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
На Параде тюльпанов можно увидеть большое разнообразие видов и сортов этих весенних цветов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Дикие тюльпаны среди селекционеров всегда ценились невероятно дорого, и в свое время сначала турки, а затем голландцы приезжали именно сюда, в крымские степи, за образцами популярных в наше время цветов.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гости фотографируют яркие весенние цветы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Каждый год в Никитском ботаническом саду проходит Парад тюльпанов, на котором можно увидеть большое разнообразие видов и сортов этих весенних цветов.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ковры из тюльпанов радуют гостей ботанического сада
Александр Полегенько ИА REGNUM
Очередь в Никитский ботанический сад
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гости Никитского ботанического сада
Александр Полегенько ИА REGNUM
Никитский Ботанический Сад, Парад тюльпанов 2021
Александр Полегенько ИА REGNUM
На Параде тюльпанов можно увидеть большое разнообразие видов и сортов этих весенних цветов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
На Параде тюльпанов можно увидеть большое разнообразие видов и сортов этих весенних цветов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Никитский Ботанический Сад, Парад тюльпанов 2021
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
На Параде тюльпанов можно увидеть большое разнообразие видов и сортов этих весенних цветов
Александр Полегенько ИА REGNUM
Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гости фотографируют яркие весенние цветы