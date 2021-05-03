Крым — родина тюльпанов, вовсе не Голландия и не Турция, как многие считают. Тюльпаны начали свое шествие по миру именно из Крыма.

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM На Параде тюльпанов можно увидеть большое разнообразие видов и сортов этих весенних цветов

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму

Дикие тюльпаны среди селекционеров всегда ценились невероятно дорого, и в свое время сначала турки, а затем голландцы приезжали именно сюда, в крымские степи, за образцами популярных в наше время цветов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Гости фотографируют яркие весенние цветы

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму

Каждый год в Никитском ботаническом саду проходит Парад тюльпанов, на котором можно увидеть большое разнообразие видов и сортов этих весенних цветов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ковры из тюльпанов радуют гостей ботанического сада

Александр Полегенько ИА REGNUM Очередь в Никитский ботанический сад

Александр Полегенько ИА REGNUM Гости Никитского ботанического сада

Александр Полегенько ИА REGNUM Никитский Ботанический Сад, Парад тюльпанов 2021

Александр Полегенько ИА REGNUM На Параде тюльпанов можно увидеть большое разнообразие видов и сортов этих весенних цветов

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM На Параде тюльпанов можно увидеть большое разнообразие видов и сортов этих весенних цветов

Александр Полегенько ИА REGNUM Никитский Ботанический Сад, Парад тюльпанов 2021

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM На Параде тюльпанов можно увидеть большое разнообразие видов и сортов этих весенних цветов

Александр Полегенько ИА REGNUM Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму