Речным карнавалом, фестивалем ледоколов и вальсом буксиров в Петербурге открыли 2 мая летний туристический сезон. Представители городских властей и туристической отрасли очень рассчитывают, что он не будет таким провальным, как в прошлом году.

Дарья Драй ИА REGNUM Речной карнавал в Санкт-Петербурге

Чтобы после шока пандемии вновь привлечь в Петербург российских и иностранных туристов, чиновникам и организаторам туриндустрии приходится проявлять творческий подход, и к традиционным для города событиям добавлять новые мероприятия.

«Петербург всегда славился своим радушием и гостеприимством. И мы сегодня продолжаем делать всё, чтобы оставаться одним из самых востребованных туристских центров мира», — заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.

Дарья Драй ИА REGNUM Речной карнавал в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Речной карнавал в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Речного карнавала на корабле, курсирующем по реке Мойка

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Речного карнавала играет на балалайке

В день открытия Всероссийского летнего туристического сезона в Петербурге состоялось сразу несколько интересных событий. Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал на речном карнавале в акватории Фонтанки, Мойки и Зимней канавки, а также на вальсе буксиров в акватории Невы.

Дарья Драй ИА REGNUM Речной карнавал в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Речной карнавал в Санкт-Петербурге

На речном карнавале суда были оформлены в стиле Санкт-Петербурга, Москвы, одиннадцати регионов, входящих Серебряное ожерелье России, и четырех регионов Северного морского пути.

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление участников Речного карнавала

Дарья Драй ИА REGNUM Речной карнавал в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Речной карнавал в Санкт-Петербурге

Флагманом речной флотилии стал корабль, посвященный небесному покровителю Петербурга князю Александру Невскому, торжества в честь которого в этом году станут одним из главных городских событий.

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление участников Речного карнавала

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление участников Речного карнавала

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление участников Речного карнавала

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Речного карнавала на корабле, курсирующем по Зимней Канавке

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление участников Речного карнавала

Завершало речной фестиваль судно, посвященное Великой Победе. На палубах судов были организованы театрализованные выступления и перформансы.

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление участников Речного карнавала

Огромный интерес у петербуржцев и туристов вызвал вальс буксиров на Неве у Благовещенского моста. Он стал завершением традиционного для Петербурга фестиваля ледоколов.

Дарья Драй ИА REGNUM Ледоколы Капитан Николаев , Иван Крузенштерн и Капитан Зарубин

Дарья Драй ИА REGNUM Вальс буксиров в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Буксиры в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Буксир Сестрорецк в акватории Невы

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, людей было так много, что на мосту возникла человеческая «пробка».

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на Благовещенском мосту во время Вальса буксиров

Дарья Драй ИА REGNUM Вальс буксиров в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на набережной Лейтенанта Шмидта во время Вальса буксиров

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», перед началом выступлений буксиры выстроились вдоль Адмиралтейской набережной, затем согласованно вышли на водную сцену и выполнили сложные маневры — вращались вокруг своей оси, выписывали эффектные пируэты на разной скорости и исполнили водный вальс.

Дарья Драй ИА REGNUM Вальс буксиров в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Вальс буксиров в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Вальс буксиров в акватории Невы

В начавшемся туристическом сезоне в Петербурге ожидают порядка пяти миллионов туристов, прежде всего, из Москвы и других регионов России. «Но если иностранные гости сумеют добраться до Петербурга, мы им тоже будем очень рады», — сказал вице-губернатор Максим Соколов.