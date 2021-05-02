Пасхальная ночь 2021 года на Урале выдалась промозглой. Вечером 1 мая пошёл дождь. И тем не менее это не отразилось на праздновании Пасхи. Торжественные службы прошли во всех храмах и церквах Свердловской области. Не стал исключением и главный собор Екатеринбурга — Свято-Троицкий.

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Алексей Колчин ИА REGNUM

Алексей Колчин ИА REGNUM Прихожане во время пасхальной службы в Свято-Троицком кафедральном соборе

Алексей Колчин ИА REGNUM Прихожане во время пасхальной службы в Свято-Троицком кафедральном соборе

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальная служба в Свято-Троицком кафедральном соборе

Алексей Колчин ИА REGNUM Прихожане во время пасхальной службы в Свято-Троицком кафедральном соборе

Алексей Колчин ИА REGNUM Прихожане во время пасхальной службы в Свято-Троицком кафедральном соборе

Впервые службу в нём провёл митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, ранее сменивший на этом посту Кирилла. На богослужение пришли десятки человек. Общегородского крестного хода в этот раз не было, причиной чему стала пандемия коронавируса. Но прихожане прошли вокруг собора.

Алексей Колчин ИА REGNUM Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Алексей Колчин ИА REGNUM Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Алексей Колчин ИА REGNUM Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Алексей Колчин ИА REGNUM Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Алексей Колчин ИА REGNUM Прихожане во время пасхальной службы в Свято-Троицком кафедральном соборе

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальная служба в Свято-Троицком кафедральном соборе

Алексей Колчин ИА REGNUM Прихожане во время пасхальной службы в Свято-Троицком кафедральном соборе

Алексей Колчин ИА REGNUM Вынос плащаницы во время пасхальной службы

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальная служба в Свято-Троицком кафедральном соборе

Алексей Колчин ИА REGNUM Прихожане во время пасхальной службы в Свято-Троицком кафедральном соборе

Алексей Колчин ИА REGNUM Прихожане во время пасхальной службы в Свято-Троицком кафедральном соборе

Алексей Колчин ИА REGNUM Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Алексей Колчин ИА REGNUM Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгениий с Благодатным огнем

Алексей Колчин ИА REGNUM Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Алексей Колчин ИА REGNUM Прихожане во время пасхальной службы

Алексей Колчин ИА REGNUM Прихожане во время пасхальной службы

Отметим, многие из собравшихся были внутри здания без средств индивидуальной защиты, хотя масочный режим никто не отменял. На этом фоне весьма символичны слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который в своём пасхальном поздравлении выразил уверенность в том, что «забота о ближних, об их здоровье и безопасности близка и понятна всем православным уральцам». Впрочем, не только уральцы не соблюли масочный режим. Много прихожан без масок зафиксировали видеокамеры и в храме Христа Спасителя в Москве. Возможно, у них на то есть свои соображения. Впрочем, не будем о приземлённом. Празднование Пасхи продолжается.

Алексей Колчин ИА REGNUM Митрополит с Благодатным огнем

Алексей Колчин ИА REGNUM Раздача Благодатного огня

Алексей Колчин ИА REGNUM Прихожане во время пасхальной службы

Алексей Колчин ИА REGNUM Прихожане во время пасхальной службы

Алексей Колчин ИА REGNUM Прихожане во время пасхальной службы