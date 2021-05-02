Пасха — главный праздник для православных верующих. В 2021 году её отмечают 2 мая. Ночная пасхальная служба прошла в храмах Москвы.

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Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пасхальное богослужение в Высоко-Петровском монастыре. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пасхальное богослужение в Высоко-Петровском монастыре. Москва

Настоятель Высоко-Петровского монастыря игумен Петр возглавил праздничную службу. Перед полуночью началось особое богослужение — полунощница. Перед закрытыми Царскими вратами на амвоне лежит Плащаница с изображением Христа, лежащего во гробе. Прочитав священный канон, Плащаницу занесли в алтарь.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пасхальное богослужение в Высоко-Петровском монастыре. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пасхальное богослужение в Высоко-Петровском монастыре. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пасхальное богослужение и крестный ход. Высоко-Петровский монастырь. Москва

Затем, следуя традиции, игумен Петр вышел и раздал верующим Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима. Огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Разнесение благодатного огня

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Разнесение благодатного огня

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Разнесение благодатного огня

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Разнесение благодатного огня

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пасхальное богослужение. Высоко-Петровский монастырь. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пасхальное богослужение. Высоко-Петровский монастырь. Москва

В полночь начался крестный ход вокруг монастыря, который прошел по улице Петровка, Крапивенскому переулку и Петровскому бульвару.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пасхальное богослужение. Высоко-Петровский монастырь. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крестный ход. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крестный ход. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крестный ход. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крестный ход. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крестный ход. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Крестный ход. Москва

Перед закрытым входом в храм игумен Петр провел каждение и прославлял святую Троицу. Настоятель обращался к прихожанам: «Христос воскресе!» Ему отвечали: «Воистину воскресе!» После чего в храме началась пасхальная заутреня.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пасхальное богослужение и крестный ход. Высоко-Петровский монастырь. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пасхальное богослужение и крестный ход. Высоко-Петровский монастырь. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пасхальное богослужение и крестный ход. Высоко-Петровский монастырь. Москва