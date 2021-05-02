Центром пасхальных торжеств в Петербурге традиционно стал Казанский кафедральный собор.

Дарья Драй ИА REGNUM].JPG [Дарья Драй (c) ИА REGNUM Казанский собор в пасхальную ночь

Дарья Драй ИА REGNUM Верующая за молитвой в Казанском кафедральном соборе в пасхальную ночь

Дарья Драй ИА REGNUM Прихожане в Казанском кафедральном соборе в пасхальную ночь

Дарья Драй ИА REGNUM Пасхальный кулич

Следите за развитием событий в трансляции: «"Христос воскресе!» Православные празднуют Пасху — все новости»

Божественную литургию в ночь с 1 на 2 мая здесь служил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, сюда пришли руководители исполнительной и законодательной власти Петербурга и тысячи православных — жителей и гостей Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время праздничного пасхального богослужения в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничное пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничное пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничное пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге

Главное пасхальное богослужение началось за 45 минут до полуночи.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничное пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничное пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге

Как отмечает пресс-служба Санкт-Петербургской епархии РПЦ, среди молящихся были губернатор Северной столицы Александр Беглов, председатель Заксобрания Вячеслав Макаров, заместитель полпреда президента РФ в СЗФО Вадим Потомский, депутат Госдумы Михаил Романов и другие официальные лица.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов во время праздничного пасхального богослужения в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов, Вячеслав Макаров (справа), депутат Госдумы Михаил Романов (слева)

Частью праздничного действа стал крестный ход вокруг собора, совершенный под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе».

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход во время пасхальной службы в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход во время пасхальной службы в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход во время пасхальной службы в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход во время пасхальной службы в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход во время пасхальной службы в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход во время пасхальной службы в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход во время пасхальной службы в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход во время пасхальной службы в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход во время пасхальной службы в Казанском кафедральном соборе

В этот момент на кадрах телевизионной трансляции стало хорошо видно, как много людей пришло на богослужение: когда возглавляющие крестный ход священники по самому длинному пути уже обошли широко раскинувшуюся колоннаду храма, из собора еще выходили верующие, чтобы принять участие в крестном ходе и затем снова вернуться на богослужение.

Дарья Драй ИА REGNUM Верующие во время крестного хода в пасхальную ночь

Огласительное слово на Святую Пасху святителя Иоанна Златоуста прочитал протоиерей Андрей Герасимов. Затем на десяти языках митрополит Варсонофий и сослужившее ему духовенство читали Пасхальное Евангелие.

Дарья Драй ИА REGNUM Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время праздничного пасхального богослужения в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время праздничного пасхального богослужения в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время праздничного пасхального богослужения в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время праздничного пасхального богослужения в Казанском кафедральном соборе

Митрополит Варсонофий огласил пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верующим Русской православной церкви. Пасхальное поздравление самого митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского зачитал протоиерей Сергий Куксевич.

Дарья Драй ИА REGNUM Пасхальная ночь в Казанском кафедральном соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Пасхальная ночь в Казанском кафедральном соборе

В Казанский собор из Иерусалима был доставлен Благодатный огонь, который после богослужения был роздан верующим.

Дарья Драй ИА REGNUM Верующая в Казанском кафедральном соборе в пасхальную ночь

Дарья Драй ИА REGNUM Верующая в Казанском кафедральном соборе в пасхальную ночь

Дарья Драй ИА REGNUM Верующая в Казанском кафедральном соборе в пасхальную ночь

Дарья Драй ИА REGNUM Верующая в Казанском кафедральном соборе в пасхальную ночь

Дарья Драй ИА REGNUM Верующая в Казанском кафедральном соборе в пасхальную ночь

Дарья Драй ИА REGNUM Песнопения во время пасхальной службы Казанском кафедральном соборе

По случаю праздника Воскресения Христова митрополит Варсонофий обратился к верующим с поздравлением.

«Я в этот святой день хочу всех вас сердечно поприветствовать, пожелать вам от воскресшего Господа обильной благодати, чтобы в это трудное время, когда всю Вселенную поразила эта эпидемия, нам своим мужеством спокойно переносить и помогать друг другу. Нужно оказывать любовь к нашим ближним, укреплять наши семьи и потрудиться во славу нашего Отечества. Всех вас с праздником! Желаю пасхальной радости, мира и спасения. Христос Воскресе! Воистину воскресе!» — сказал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, обращение которого распространил телеканал «Санкт-Петербург».