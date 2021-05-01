В Центральном выставочном зале Союза художников России на Крымском валу открылась выставка «Соцреализм. Метаморфозы Советского искусства 1927 — 1987». Фоторепортаж ИА REGNUM с выставки, представленной из фонда коллекции ГМВЦ РОСИЗО.

На экспозиции представлено 220 произведений живописи и скульптуры в основном из собрания фондов РОСИЗО, коллекция дополнена работами из Третьяковской галереи, Русского музея, Музея современной истории России и других коллекций. Есть работы, вытащенные из архивов, которые в выставках не участвовали. Выставлены произведения тридцати художников, среди них — Александр Дейнека, Борис Голополосов, Александр Лабас, Вера Мухина, Дмитрий Налбандян и других авторов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Соцреализм. Метаморфозы. Советского искусства 1927 — 1987»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Соцреализм. Метаморфозы. Советского искусства 1927 — 1987»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Соцреализм. Метаморфозы. Советского искусства 1927 — 1987»

Произведения расположены в хронологическом порядке и распределены по тематических разделам «Вожди и мифы», «Индустрия социализма», «Советская женщина», «Война и память», «Союз республик. Новая этнография — новая экзотика», «Город vs. Деревня» и другие.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дмитрий Налбандян. Встреча руководителей партии и Правительства с представителями интеллигенции. 1960-1961

«Почему метаморфозы? Советское искусство, облик его сильно менялся, нельзя сказать, что это был один художественный канал, хоть и государство к этому стремилось. Были очень разные художники и очень разные кредо. Не всегда их работы — это обслуживание государственных проектов или их пропаганда. Выставкой хотелось расширить представление зрителей, что такое соцреализм, неофициальное искусство и показать ее, выбрав нетипичные и необычные работы. Но и в то же время не вытягивать линию шедевров, а показать объективную картину, показав, что такое собрание РУСИЗО», — поделилась куратор выставки Александра Харитонова.

На выставке также представлены работы современных российских художников Павла Отдельного, Егора Кошелева, Марии Сафроновой и Владимира Потапова, которые исследуют советское наследие. Получив классическое художественное образование, они не противопоставляют себя классическому периоду, не являясь апологетами прошлого, и создают современные работы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Леонид Семейко. Смена. 1981

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тематический раздел «Советский натюрморт»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Соцреализм. Метаморфозы. Советского искусства 1927 — 1987»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Соцреализм. Метаморфозы. Советского искусства 1927 — 1987»

«И мне показалось, что хорошо бы завершить выставку работами современных художников. Я родилась в Советском Союзе, а жила уже в современной России. И высветить через выставленные работы этот самый поколенческий и идеологический разрыв. И все представленные современные художники получили классическое художественное образование. И мне было интересно показать тех авторов, которые понимают все плюсы и минусы советской художественной системы, в которой они учились. Как они используют в том числе это наследие для создания современной вещи, считающееся в контексте российского искусства и в международном контексте тоже», — добавила куратор.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куратор выставки Александра Харитонова у картины Владимира Потапова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работа художника Владимира Потапова

Организаторы отмечают, что существует точка зрения, что советское официальное искусство было только идеологическое. И в связи с тем, что ушел Советский Союз, сейчас оно никому стало не нужно. И так как современное искусство апеллирует к шестидесятникам и к семидесятникам, этот концептуализм сразу и выводит эту линию к современным художникам, минуя соцреализм. Соцреализм остаётся, таким образом, в вакууме.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Художник Егор Кошелев дает интервью

Выставка уже три раза переносилась из-за пандемии, основная работа шла на основе госкаталога. И это помогло найти вещи, которые не были бы привезены на выставку при организации ее в более короткий период. Выставка проходит в Центральном выставочном зале Союза художников России на Крымском валу, дом 10 до 6 июня 2021 года.