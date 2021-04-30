Кегостров — напротив Архангельска. Когда-то река Северная Двина, разделявшая город и остров, была шириной в несколько сотен сажен так, что можно было кричать с одного берега на другой. Но река «гуляет», и сейчас ширина реки здесь 2,5 километра. Зимой жители острова ходят по ледовой переправе, а судовой ход переходят по мосткам из досок. В остальное время, за исключением ледохода, сотни кегостровцев и работающих в городе отправляются на заработки на теплоходе. Летом это обычные пассажирские теплоходики, пять раз в день отходящие от пристани Кегострова в Архангельск и обратно, с заходом еще в пару деревень. В солнечные дни это истинное наслаждение — сидеть на открытой палубе и греться на солнышке, рассуждая о чем-то приятном и любуясь речным фасадом Архангельска, строящимся Михайло-Архангельским собором. Цена за билет на теплоход невысока, иначе кегостровцы отдавали бы всю заплату на дорогу к работе. Поэтому многие архангелогородцы катаются на этих рейсах.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Берега Северной Двины живописны

Владимир Станулевич ИА REGNUM Лучшее место для путешествия в солнечный день – верхняя палуба

Владимир Станулевич ИА REGNUM Переправляются на Кегостров летом на пассажирском теплоходике

Владимир Станулевич ИА REGNUM Пять раз в день они курсируют по этому маршруту, перевозя сотни жителей острова

Владимир Станулевич ИА REGNUM Вот и пристань Архангельска

Владимир Станулевич ИА REGNUM Здесь стоит и ветеран речных перевозок — буксир «Балхаш» военной постройки

Другое дело — поздняя осень и период ледостава. Теплоходики уже на справляются с шугой и встают на прикол. На вахту заступают буксиры предприятий «ЭКОТЕК». Все они с ледовым усилением — по стальному листу толщиной в 10 мм на носу, и шуга им не страшна. Но молодые ледовые поля, образующиеся каждую морозную ночь, уже проблема. Буксиры иногда застревают, были случаи подмоги в виде портового ледокола, застрявший в ледовом поле буксир ждал несколько часов. Все это время кегостровцы с детьми мерзли на ветру и морозе на открытой палубе — буксиры не приспособлены к таким перевозкам, они не имеют кают для пассажиров. В связи с этим кегостровцы пишут жалобы городским властям и во всякие инстанции, но решат проблему только пассажирские суда ледового класса. А их в Архангельске нет. Несколько лет назад мэрия Архангельска заключила контакт с Зеленодольским судостроительным предприятием, и два судна его производства уже прибыли в Архангельск, но по итогам испытаний были признаны неспособными причаливать в ледовых условия, и отправились к другому заказчику. А пока кегостровцы ездят с работы и на работу в ноябре-декабре по красивой и морозной Северной Двине на открытой палубе буксира.

Владимир Станулевич ИА REGNUM В ледостав пассажиров на Кегостров перевозит буксир

Владимир Станулевич ИА REGNUM Для перевозок в условиях ледостава его корпус в носу усилен листами стали в 100 мм

Владимир Станулевич ИА REGNUM Колокол дает сигнал к отплытию

Владимир Станулевич ИА REGNUM Буксир не имеет теплых кают для пассажиров, кегостровцы едут домой на палубе

Владимир Станулевич ИА REGNUM Буксир идет своей протоптанной дорожкой среди ледовых полей

Владимир Станулевич ИА REGNUM Вокруг уже не шуга, а ледовые поля

Владимир Станулевич ИА REGNUM У причала Кегострова людей будут ждать родственники на машинах

Владимир Станулевич ИА REGNUM Лишь Михайло-Архангельский собор светится во тьме