В Москве 29 апреля проходит первая репетиция парада, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. В тренировке принимают участие пешие парадные расчеты и механизированные колонны военной техники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Проезд колонны военной техники по Тверской
Дарья Антонова ИА REGNUM
Проезд колонны военной техники по Тверской

В 17:30 колонны военной техники начали своё движение со спецплощадки на улице Нижние Мнёвники. В связи с прохождением техники движение автотранспорта в столице частично ограничено до окончания репетиции. Колонну традиционно возглавили советские танки Т-34, за ними прошли современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14 «Армата». Также по улицам Москвы проехались ракетный комплекс «Искандер — М», РСЗО «Торнадо-С», самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Коалиция — СВ».

Дарья Антонова ИА REGNUM
БМП «Курганец-25»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Боевая машина десанта БМД-4М
Дарья Антонова ИА REGNUM
Проезд колонны военной техники по Тверской
Дарья Антонова ИА REGNUM
Проезд колонны военной техники по Тверской
Дарья Антонова ИА REGNUM
Основные боевые танки Т-72Б3
Дарья Антонова ИА REGNUM
Основные боевые танки Т-72Б3
Дарья Антонова ИА REGNUM
Проезд колонны военной техники по Тверской
Дарья Антонова ИА REGNUM
БМД-4М
Дарья Антонова ИА REGNUM
Проезд колонны военной техники по Тверской

Сама ночная репетиция проходит на Красной площади, в ней принимают участие 12 тысяч военнослужащих и более 190 образцов военной техники.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Основные боевые танки Т-72Б3
Дарья Антонова ИА REGNUM
Проезд колонны военной техники по Тверской
Дарья Антонова ИА REGNUM
Проезд колонны военной техники по Тверской
Дарья Антонова ИА REGNUM
Проезд колонны военной техники по Тверской

Отметим, следующая ночная репетиция запланирована на 4 мая. А 7 мая пройдёт генеральная репетиция парада с участием авиации.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Проезд колонны военной техники по Тверской
Дарья Антонова ИА REGNUM
БМД-4М
Дарья Антонова ИА REGNUM
Проезд колонны военной техники по Тверской
Дарья Антонова ИА REGNUM
Проезд колонны военной техники по Тверской