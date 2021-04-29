В Москве 29 апреля проходит первая репетиция парада, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. В тренировке принимают участие пешие парадные расчеты и механизированные колонны военной техники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд колонны военной техники по Тверской

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд колонны военной техники по Тверской

В 17:30 колонны военной техники начали своё движение со спецплощадки на улице Нижние Мнёвники. В связи с прохождением техники движение автотранспорта в столице частично ограничено до окончания репетиции. Колонну традиционно возглавили советские танки Т-34, за ними прошли современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14 «Армата». Также по улицам Москвы проехались ракетный комплекс «Искандер — М», РСЗО «Торнадо-С», самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Коалиция — СВ».

Дарья Антонова ИА REGNUM БМП «Курганец-25»

Дарья Антонова ИА REGNUM Боевая машина десанта БМД-4М

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд колонны военной техники по Тверской

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд колонны военной техники по Тверской

Дарья Антонова ИА REGNUM Основные боевые танки Т-72Б3

Дарья Антонова ИА REGNUM Основные боевые танки Т-72Б3

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд колонны военной техники по Тверской

Дарья Антонова ИА REGNUM БМД-4М

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд колонны военной техники по Тверской

Сама ночная репетиция проходит на Красной площади, в ней принимают участие 12 тысяч военнослужащих и более 190 образцов военной техники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Основные боевые танки Т-72Б3

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд колонны военной техники по Тверской

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд колонны военной техники по Тверской

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд колонны военной техники по Тверской

Отметим, следующая ночная репетиция запланирована на 4 мая. А 7 мая пройдёт генеральная репетиция парада с участием авиации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд колонны военной техники по Тверской

Дарья Антонова ИА REGNUM БМД-4М

Дарья Антонова ИА REGNUM Проезд колонны военной техники по Тверской