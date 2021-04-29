В Москве проходит первая репетиция парада Победы — фоторепортаж
В Москве 29 апреля проходит первая репетиция парада, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. В тренировке принимают участие пешие парадные расчеты и механизированные колонны военной техники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В 17:30 колонны военной техники начали своё движение со спецплощадки на улице Нижние Мнёвники. В связи с прохождением техники движение автотранспорта в столице частично ограничено до окончания репетиции. Колонну традиционно возглавили советские танки Т-34, за ними прошли современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14 «Армата». Также по улицам Москвы проехались ракетный комплекс «Искандер — М», РСЗО «Торнадо-С», самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Коалиция — СВ».
Сама ночная репетиция проходит на Красной площади, в ней принимают участие 12 тысяч военнослужащих и более 190 образцов военной техники.
Отметим, следующая ночная репетиция запланирована на 4 мая. А 7 мая пройдёт генеральная репетиция парада с участием авиации.