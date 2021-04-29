В центре Екатеринбурга прошла очередная репетиция парада Победы. Участие в ней приняли пешие части войск Екатеринбургского гарнизона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов

Парад состоится 9 мая. В нём примут участие почти 2,5 тысячи человек, среди которых 1,5 тысячи военнослужащих Минобороны РФ, почти 130 единиц техники и более 10 летательных аппаратов. Понятно, что для успешного проведения всё нужно отрепетировать, отточить совместные действия.

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов

В 2021 году репетиции традиционно начались на Вторчермете и затем переместились на брусчатку площади 1905 года. Последняя состоялась вечером 28 апреля. По брусчатке торжественным маршем прошли военнослужащие железнодорожного и мотострелкового соединений, расчёт военной полиции, а также сотрудники ФСИН России. Кроме того, прошагали курсанты Уральского института государственной противопожарной службы.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ночная тренировка парадных расчетов ЦВО к параду Победы в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Ночная тренировка парадных расчетов ЦВО к параду Победы в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Ночная тренировка парадных расчетов ЦВО к параду Победы в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Ночная тренировка парадных расчетов ЦВО к параду Победы в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов

Как и на настоящем параде, здесь было музыкальное сопровождение. Играл военный оркестр. 30 апреля на площадь выйдет бронетехника. А 4 и 7 мая к репетиции подключится авиация Центрального военного округа. И затем войска будут готовы к торжественному прохождению по центру Екатеринбурга в святой для каждого гражданина России праздник — День Победы.

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов

Добавим, что в параде также будут участвовать всадники в форме кавалеристов времен Великой Отечественной войны. В Екатеринбурге это произойдёт впервые. Всадники проследуют по площади 1905 года перед проездом механизированной колонны.

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов

Алексей Колчин ИА REGNUM Ночная тренировка парадных расчетов ЦВО к параду Победы в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов

«Включение кавалеристов в состав парадного расчета призвано напомнить о вкладе кавалерии Красной армии в победу над врагом», — заявил журналистам генерал-майор Рустам Миннекаев.

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов

Алексей Колчин ИА REGNUM Военнослужащие во время ночной тренировки пеших парадных расчетов