Зоопарк «Берендеево» более 10 лет располагается в парке Победы Ставрополя, но в начале 2021 года с руководителем зоопарка Кристиной Кудиновой администрация парка не продлила договор аренды участка. Теперь администрация через суд пытается выселить зоопарк с питомцами. К поиску новой площадки для животных подключились власти и спонсоры.

Александр Погожев ИА REGNUM Енот выглядывает из клетки

Александр Погожев ИА REGNUM Ушастая сова смотрит на мясо

Александр Погожев ИА REGNUM Канадская лиса недоверчиво смотрит на посетителей

Руководитель Ставропольских парков культуры и отдыха Виктор Бондаренко утверждает, что многие правила содержания животных администрация «Берендеево» игнорирует.

Александр Погожев ИА REGNUM Кормление птиц

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник зоопарка убирает вольер

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник парка наполняет для питомцев таз водой

Это послужило причиной того, что в феврале от потребительского общества «Ставропольские парки культуры и отдыха» был подан иск к Кристине Кудиновой. 20 мая в суде пройдет уже третье слушание.

Если суд удовлетворит иск парка Победы, то зоопарку придётся вывозить более 111 животных.

Александр Погожев ИА REGNUM Питомец с опаской выглядывает из убежища

Александр Погожев ИА REGNUM Цапля гуляет по вольеру

Александр Погожев ИА REGNUM Ослица Фиона не желает видеть посетителей

Александр Погожев ИА REGNUM Олень Брошка в зоопарке «Берендеево»

Пока идут судебные тяжбы, зоопарк функционирует, пополняется новыми питомцами и принимает посетителей.

«У нас родился козленочек. Мы узнали, что в селе погибла коза и только родила троих козлят. Мы их забрали и привезли. Узнали, что носуха содержится в не очень хороших условиях, и мы поехали и спасли ее. Таким же образом у нас появились три ёжика. Они жили три года в маленькой клеточке у одного товарища. Выпустить их на волю — это будет подобно смерти. Они не умеют себе добывать корм. У нас процентов 80 животных в зоопарке «Берендеево» — это животные, спасенные из цирков или из не очень хороших условий. Обезьянку мы спасаем сейчас, активно за ней ухаживаем. Реабилитируем, так сказать. Она к нам прям лысая пришла. Сейчас остались залысинки, но это уже мелочь», — говорит Кудинова.

Александр Погожев ИА REGNUM Кенгуру греется на солнце

Александр Погожев ИА REGNUM Олень Брошка показывает свое имя

Александр Погожев ИА REGNUM Участница флешмоба протягивает руку дружбы питомцу зоопарка

Александр Погожев ИА REGNUM Коза выглядывает из вольера в зоопарке «Берендеево»

Александр Погожев ИА REGNUM Хвост павлина

Александр Погожев ИА REGNUM Павлин в вольере

Александр Погожев ИА REGNUM Пара павлинов в зоопарке «Берендеево»

Александр Погожев ИА REGNUM Пара павлинов в зоопарке «Берендеево». Самец защищает свою пару

На территории проводятся развлекательные акции и флешмобы. 16 апреля школьники и студенты собрались в танцевальных нарядах, чтобы своим выступлением привлечь внимание отдыхающих в парке и поддержать сотрудников зоопарка.

«Сегодня тут происходили замечательные танцы и акробатические номера. Это было просто великолепно, у меня аж дух замирал. Мурашки по коже, даже не описать словами, когда ты чувствуешь вот эту поддержку. Очень круто!» — делится впечатлениями Кристина.

Александр Погожев ИА REGNUM Посетители ждут открытия зоопарка

Александр Погожев ИА REGNUM Директор зоопарка показывает новый дизайн входных билетов

Александр Погожев ИА REGNUM Посетители зоопарка «Берендеево»

Александр Погожев ИА REGNUM Фигура осла в зоопарке «Берендеево»

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудница зоопарка «Берендеево» зачищает скворечник перед покраской

Сейчас у зоопарка есть задолженность за электроэнергию. Скоро возникнут проблемы с вывозом мусора. В данный момент руководство зоопарка отказывается освобождать место и ждет, когда для зоопарка найдётся другое. После этого необходимо сформировать участок, провести торги, и на это уходят месяцы. Тем не менее сотрудники парка не унывают, но отмечают, что по поведению животных заметно, что они всё чувствуют и понимают.

Александр Погожев ИА REGNUM Грустный питомец зоопарка «Берендеево»

Александр Погожев ИА REGNUM Овца выглядывает из-за своего домика

Александр Погожев ИА REGNUM Черная овца

Александр Погожев ИА REGNUM Белка кушает орехи

Александр Погожев ИА REGNUM Сова в зоопарке «Берендеево» показывает свой характер