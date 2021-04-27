Зоопарк «Берендеево» более 10 лет располагается в парке Победы Ставрополя, но в начале 2021 года с руководителем зоопарка Кристиной Кудиновой администрация парка не продлила договор аренды участка. Теперь администрация через суд пытается выселить зоопарк с питомцами. К поиску новой площадки для животных подключились власти и спонсоры.

Александр Погожев ИА REGNUM
Енот выглядывает из клетки
Александр Погожев ИА REGNUM
Ушастая сова смотрит на мясо
Александр Погожев ИА REGNUM
Канадская лиса недоверчиво смотрит на посетителей

Руководитель Ставропольских парков культуры и отдыха Виктор Бондаренко утверждает, что многие правила содержания животных администрация «Берендеево» игнорирует.

Александр Погожев ИА REGNUM
Кормление птиц
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудник зоопарка убирает вольер
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудник парка наполняет для питомцев таз водой

Это послужило причиной того, что в феврале от потребительского общества «Ставропольские парки культуры и отдыха» был подан иск к Кристине Кудиновой. 20 мая в суде пройдет уже третье слушание.

Если суд удовлетворит иск парка Победы, то зоопарку придётся вывозить более 111 животных.

Александр Погожев ИА REGNUM
Питомец с опаской выглядывает из убежища
Александр Погожев ИА REGNUM
Цапля гуляет по вольеру
Александр Погожев ИА REGNUM
Ослица Фиона не желает видеть посетителей
Александр Погожев ИА REGNUM
Олень Брошка в зоопарке «Берендеево»

Пока идут судебные тяжбы, зоопарк функционирует, пополняется новыми питомцами и принимает посетителей.

«У нас родился козленочек. Мы узнали, что в селе погибла коза и только родила троих козлят. Мы их забрали и привезли. Узнали, что носуха содержится в не очень хороших условиях, и мы поехали и спасли ее. Таким же образом у нас появились три ёжика. Они жили три года в маленькой клеточке у одного товарища. Выпустить их на волю — это будет подобно смерти. Они не умеют себе добывать корм. У нас процентов 80 животных в зоопарке «Берендеево» — это животные, спасенные из цирков или из не очень хороших условий. Обезьянку мы спасаем сейчас, активно за ней ухаживаем. Реабилитируем, так сказать. Она к нам прям лысая пришла. Сейчас остались залысинки, но это уже мелочь», — говорит Кудинова.

Александр Погожев ИА REGNUM
Кенгуру греется на солнце
Александр Погожев ИА REGNUM
Олень Брошка показывает свое имя
Александр Погожев ИА REGNUM
Участница флешмоба протягивает руку дружбы питомцу зоопарка
Александр Погожев ИА REGNUM
Коза выглядывает из вольера в зоопарке «Берендеево»
Александр Погожев ИА REGNUM
Хвост павлина
Александр Погожев ИА REGNUM
Павлин в вольере
Александр Погожев ИА REGNUM
Пара павлинов в зоопарке «Берендеево»
Александр Погожев ИА REGNUM
Пара павлинов в зоопарке «Берендеево». Самец защищает свою пару

На территории проводятся развлекательные акции и флешмобы. 16 апреля школьники и студенты собрались в танцевальных нарядах, чтобы своим выступлением привлечь внимание отдыхающих в парке и поддержать сотрудников зоопарка.

«Сегодня тут происходили замечательные танцы и акробатические номера. Это было просто великолепно, у меня аж дух замирал. Мурашки по коже, даже не описать словами, когда ты чувствуешь вот эту поддержку. Очень круто!» — делится впечатлениями Кристина.

Александр Погожев ИА REGNUM
Посетители ждут открытия зоопарка
Александр Погожев ИА REGNUM
Директор зоопарка показывает новый дизайн входных билетов
Александр Погожев ИА REGNUM
Посетители зоопарка «Берендеево»
Александр Погожев ИА REGNUM
Фигура осла в зоопарке «Берендеево»
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудница зоопарка «Берендеево» зачищает скворечник перед покраской

Сейчас у зоопарка есть задолженность за электроэнергию. Скоро возникнут проблемы с вывозом мусора. В данный момент руководство зоопарка отказывается освобождать место и ждет, когда для зоопарка найдётся другое. После этого необходимо сформировать участок, провести торги, и на это уходят месяцы. Тем не менее сотрудники парка не унывают, но отмечают, что по поведению животных заметно, что они всё чувствуют и понимают.

Александр Погожев ИА REGNUM
Грустный питомец зоопарка «Берендеево»
Александр Погожев ИА REGNUM
Овца выглядывает из-за своего домика
Александр Погожев ИА REGNUM
Черная овца
Александр Погожев ИА REGNUM
Белка кушает орехи
Александр Погожев ИА REGNUM
Сова в зоопарке «Берендеево» показывает свой характер
Александр Погожев ИА REGNUM
Вход в парк Победы. Аллея, которая ведет к зоопарку