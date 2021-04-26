Висячие мостики широко распространены на юге Архангельской области. В Устьянском районе их десятки. Когда река неширокая, городить огород со сваями, которые каждую весну может снести ледоходом, не имеет смысла. В устье Северной Двины рукава с реку, но есть и неширокие протоки, на тот берег которых кинуты висячие мостики. Один из них ведет в Бармино, деревню километрах в 10 выше по реке Северодвинска. Мостик этот — мощный источник адреналина по причине отсутствия поручней. Две проволоки справа и слева от качающегося под ногами дощатого настила — вот и вся безопасность. Барминовские бабушки, переходящие мостик в темноте с двумя сумками в руках, не знают страха. Сейчас большая часть Бармино — садовое товарищество, облюбованное северодвинскими любителями рыбалки.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Висячий мостик – обычен для юга Архангельской области, но необычен в устье Северной Двины

Владимир Станулевич ИА REGNUM Мостик ведет в Бармино, старинную деревню мореходов

Владимир Станулевич ИА REGNUM Что местные жители — потомственные мореходы, видно на каждом шагу, их дорога – река

Владимир Станулевич ИА REGNUM В Бармино нет главной улицы – это река

Владимир Станулевич ИА REGNUM Посреди дач, как островки прошлого, стоят избы прошлого века

Владимир Станулевич ИА REGNUM Сейчас большая часть деревни – садовое товарищество

Владимир Станулевич ИА REGNUM Напротив каждого дома, как автомобили, припаркованы моторки

Мой знакомый, Олег Бармин, отсюда. Говорит, что самый ранний, известный ему житель деревни по фамилии Бармин — из середины XIX века. Олег — известный в Северодвинске и Архангельске, а теперь и Москве с Калининградом предприниматель непростой судьбы — падавший с высот бизнеса и снова поднимавшийся. По словам Олега, деревня жила лодочными перевозками — тракт от Архангельска к Николо-Карельскому монастырю, где сейчас Северодвинск, шел до Бармина и обрывался. Отсюда к обители можно было добраться только на лодке — болота преграждали путь по суше. Река и море веками кормили местных жителей и формировали их характер, большая часть жизни барминовцев прошла один на один с морем. Отец Олега — Сергей Бармин — был директором небольшого оборонного предприятия «Северный рейд», православные его вспоминают как заботливого благотворителя Сретенской церкви села Заостровье. Свобода, живой ум и достоинство, вот что приходит в голову при знакомстве с делами Барминых. Наверняка эти качества они сохранили от предков, уроженцев Бармино.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Шиповник цветет благодаря не только не отдавшему тепло морю, но и солнцу

Владимир Станулевич ИА REGNUM В соседней деревне шиповник цветет посреди выпавшего снега

Владимир Станулевич ИА REGNUM Красное и белое – снег и шиповник

Владимир Станулевич ИА REGNUM Протока Северной Двины Шихириха, отделяющая Бармино от материка, на закате

Владимир Станулевич ИА REGNUM Река на закате в Бармино – витраж, собранный солнцем

Владимир Станулевич ИА REGNUM А пока надо любоваться зеркалом воды и в зеркале небом

Каргопольский краевед Наталья Тормосова написала книгу «Каргополье: история исчезнувших волостей», где восстановила насколько возможно по архивам историю каждой деревни. К сожалению, такого летописца деревни устья Северной Двины не дождались.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Близятся сумерки, пора домой

Владимир Станулевич ИА REGNUM Море делает климат в Бармино мягким и теплым – шиповник здесь цветет в ноябре

Владимир Станулевич ИА REGNUM Скоро зима, и река, как и куст шиповника, покроется льдом и инеем

Владимир Станулевич ИА REGNUM Спустя пару недель в Бармино — иней на борщевике, как на диковинном цветке

Владимир Станулевич ИА REGNUM Цветет шиповник, а вода в пруду уже затягивается ледяной корочкой

Но если нельзя восхищаться историей деревни, то мы восхищаемся здешними закатами, витражами солнца на зеркальной глади воды, запахом реки и моторок, стоящих, как автомобили, напротив каждого дома.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Домой по качающемуся мостику без поручней

Владимир Станулевич ИА REGNUM В мистических верованиях крестьян Севера переход реки – переход в иной мир