24 апреля в Санкт-Петербурге в рамках 27-го тура РПЛ «Зенит» разгромил волгоградский «Ротор» — 6:0. Об этом передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос перед началом матча

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» перед началом матча чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги против ФК «Ротор»

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщик команды «Зенит» на трибуне во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос и игрок ФК «Ротор» Алексей Щеткин

Дарья Драй ИА REGNUM Фанатская трибуна команды «Зенит» во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор»

MVP встречи признан бразильский фланговый нападающий «Зенита» Малком, отметившийся забитым мячом, голевой передачей и успешной обводкой. WhoScored оценил игру футболиста на 9,71 балла.

Поражение в 27-м туре стало для «Ротора» шестым в последних восьми матчах после зимней паузы.

Волгоградская команда не забивает семь матчей подряд.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» радуются забитому голу в матче против ФК «Ротор»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» радуются забитому голу в матче против ФК «Ротор»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» радуются забитому голу в матче против ФК «Ротор»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 27-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор»

Дарья Драй ИА REGNUM Замена у команды ФК «Зенит»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Ротор» Йосип Чондрич ловит мяч

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители во время матча

«Зенит», одержав 17-ю победу и набрав 58 очков, укрепился на первой строчке и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона. «Ротор» — в зоне вылета.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Кирилл Кравцов и игрок ФК «Ротор» Зурико Давиташвили

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Кирилл Кравцов и игрок ФК «Ротор» Сергей Серченков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Кирилл Кравцов и игрок ФК «Ротор» Сергей Серченков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Кирилл Кравцов и игрок ФК «Ротор» Сергей Серченков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Ротор» Николай Кипиани и игрок ФК «Ротор» Зурико Давиташвили

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Ротор»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ФК «Ротор» Олег Алейник