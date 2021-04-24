В день общегородского весеннего субботника в Петербурге 24 апреля Государственный Русский музей устроил необычную акцию «Арт-субботник», которая состоялась в прилегающем к музею Михайловском саду. И пригласил на неё всех желающих.

Дарья Драй ИА REGNUM Арт-субботник в Михайловском саду

Этот субботник не был похож ни на какой другой. Помимо собственно уборки территории одного из старейших садов Санкт-Петербурга, добровольных помощников музея ожидала насыщенная культурная программа: музыкальные выступления, экскурсии, конкурсы и мастер-классы.

Но сначала на нескольких расположившихся в саду «станциях» участникам субботника выдали инвентарь и брендированные фартуки, провели с ними инструктаж и разделили на группы в зависимости от вида выполняемых работ: уборка газонов, перекопка кустов, обрезка сухих веток. Каждую группу, состоявшую из 15 человек, курировал сотрудник музея. Все вместе дружно принялись за работу.

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина во время арт-субботника в Михайловском саду

Дарья Драй ИА REGNUM Грабли

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане во время арт-субботника в Михайловском саду

А во время перерывов в работе для активистов субботника состоялись целых три тематические экскурсии по Михайловскому саду.

Гости «Арт-субботника» приняли участие в интерактивной программе, викторине «Русский музей», а также стали зрителями выступлений различных музыкальных коллективов и исполнителей: PLUSFIVE ACAPELLA, человек-робот Валерий Черновский, ВИА «ЛенТвист», танцор Александр Пунгин и другие.

Дарья Драй ИА REGNUM Музыкальный коллектив на арт-субботнике в Михайловском саду

Дарья Драй ИА REGNUM Мыльные пузыри

На память о полезном и приятном субботнем мероприятии Русский музей подарил своим помощникам приятные сувениры.

Добавим, по данным Смольного, в традиционном Дне благоустройства приняли участие более 180 тысяч петербуржцев, из них 30 тысяч — жители города, которые по собственной инициативе пришли помочь городским службам в уборке города. Более 42 тысяч человек участвовали в составе трудовых коллективов предприятий и организаций. В субботнике также приняли участие более 55 тысяч учащихся школ, почти восемь тысяч студентов, более 2300 военных, более двух тысяч курсантов и кадетов, около 7500 госслужащих.

Дарья Драй ИА REGNUM Первоцветы в Михайловском саду

Дарья Драй ИА REGNUM Первоцветы в Михайловском саду

Дарья Драй ИА REGNUM Первоцветы в Михайловском саду

Дарья Драй ИА REGNUM Первоцветы в Михайловском саду

За день силами коммунальных служб и петербуржцами очищено более 55 млн квадратных метров территорий, вывезено более 8500 кубических метров мусора и две тысячи тонн уличной грязи. Высажено около тысячи деревьев и около 2,5 тысячи кустарников, ликвидировано восемь несанкционированных свалок.