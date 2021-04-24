24 апреля в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» в рамках 27 тура Российской Премьер-лиги по футболу «Зенит» разгромил волгоградский «Ротор» со счетом 6:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК Зенит Дуглас Сантос перед началом матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки ФК Зенит перед началом матча чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги против ФК Ротор
Дарья Драй ИА REGNUM
Болельщик команды Зенит на трибуне во время матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Зенит и ФК Ротор
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК Зенит Вильмар Барриос и игрок ФК Ротор Алексей Щеткин
Дарья Драй ИА REGNUM
Фанатская трибуна команды Зенит во время матча
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Зенит и ФК Ротор
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Зенит и ФК Ротор

MVP встречи был признан бразильский фланговый нападающий «Зенита» Малком, отметившийся забитым мячом, голевой передачей и одной успешной обводкой. WhoScored оценил игру футболиста на 9,71 балла.

Поражение в 27 туре стало для «Ротора» шестым в последних восьми матчах после зимней паузы. Волгоградская команда не забивает семь матчей подряд.

Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки ФК Зенит радуются забитому голу в матче против ФК Ротор
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки ФК Зенит радуются забитому голу в матче против ФК Ротор
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки ФК Зенит радуются забитому голу в матче против ФК Ротор
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч 27-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Зенит и ФК Ротор
Дарья Драй ИА REGNUM
Заменя у команды ФК Зенит
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь ФК Ротор Йосип Чондрич ловит мяч
Дарья Драй ИА REGNUM
Зрители во время матча

Забитые мячи: Соломон Кверквелия (автогол) 45+2 — 1:0, Малков 56 — 2:0, Андрей Мостовой (Малком) 65 — 3:0, Артем Дзюба (Себастиан Дриусси) 75 — 4:0, Александр Ерохин 78 — 5:0, Александр Ерохин (Вендел) 87 — 6:0.

«Зенит», одержав семнадцатую победу и набрав 58 очков, укрепился на первой строчке и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона. «Ротор» с 18 очками остался на предпоследней позиции в зоне вылета.

Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Зенит и ФК Ротор
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК Зенит Кирилл Кравцов и игрок ФК Ротор Зурико Давиташвили
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК Зенит Кирилл Кравцов и игрок ФК Ротор Сергей Серченков
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК Зенит Кирилл Кравцов и игрок ФК Ротор Сергей Серченков
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК Зенит Кирилл Кравцов и игрок ФК Ротор Сергей Серченков
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК Ротор Николай Кипиани и игрок ФК Ротор Зурико Давиташвили
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Зенит и ФК Ротор
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК Зенит Малком игрок ФК Ротор Олег Алейник
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК Зенит Магомед Оздоев и игрок ФК Ротор Зурико Давиташвили