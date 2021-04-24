24 апреля в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» в рамках 27 тура Российской Премьер-лиги по футболу «Зенит» разгромил волгоградский «Ротор» со счетом 6:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК Зенит Дуглас Сантос перед началом матча

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК Зенит перед началом матча чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги против ФК Ротор

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщик команды Зенит на трибуне во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Зенит и ФК Ротор

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК Зенит Вильмар Барриос и игрок ФК Ротор Алексей Щеткин

Дарья Драй ИА REGNUM Фанатская трибуна команды Зенит во время матча

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Зенит и ФК Ротор

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Зенит и ФК Ротор

MVP встречи был признан бразильский фланговый нападающий «Зенита» Малком, отметившийся забитым мячом, голевой передачей и одной успешной обводкой. WhoScored оценил игру футболиста на 9,71 балла.

Поражение в 27 туре стало для «Ротора» шестым в последних восьми матчах после зимней паузы. Волгоградская команда не забивает семь матчей подряд.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК Зенит радуются забитому голу в матче против ФК Ротор

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК Зенит радуются забитому голу в матче против ФК Ротор

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК Зенит радуются забитому голу в матче против ФК Ротор

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 27-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Зенит и ФК Ротор

Дарья Драй ИА REGNUM Заменя у команды ФК Зенит

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК Ротор Йосип Чондрич ловит мяч

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители во время матча

Забитые мячи: Соломон Кверквелия (автогол) 45+2 — 1:0, Малков 56 — 2:0, Андрей Мостовой (Малком) 65 — 3:0, Артем Дзюба (Себастиан Дриусси) 75 — 4:0, Александр Ерохин 78 — 5:0, Александр Ерохин (Вендел) 87 — 6:0.

«Зенит», одержав семнадцатую победу и набрав 58 очков, укрепился на первой строчке и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона. «Ротор» с 18 очками остался на предпоследней позиции в зоне вылета.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Зенит и ФК Ротор

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК Зенит Кирилл Кравцов и игрок ФК Ротор Зурико Давиташвили

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК Зенит Кирилл Кравцов и игрок ФК Ротор Сергей Серченков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК Зенит Кирилл Кравцов и игрок ФК Ротор Сергей Серченков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК Зенит Кирилл Кравцов и игрок ФК Ротор Сергей Серченков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК Ротор Николай Кипиани и игрок ФК Ротор Зурико Давиташвили

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Зенит и ФК Ротор

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК Зенит Малком игрок ФК Ротор Олег Алейник