21 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Как это было — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Журналисты слушают послание президента

Обращение президента прошло в Центральном выставочном зале «Манеж», в связи с чем движение на близлежащих улицах было частично перекрыто. На оглашении присутствовали сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Послание президента Федеральному собранию

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф и Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин зачитывает послание Федеральному собранию

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Послание президента Федеральному собранию

В своём выступлении глава государства традиционно поднял внутренние вопросы, особое внимание уделив социальной сфере и здравоохранению. Президент напомнил о необходимости поддержки молодых семей с детьми, проблемах образования и экологии.

Добавим, что президент России ежегодно обращается с посланием Федеральному собранию. В этом году церемония прошла в 17-й раз.