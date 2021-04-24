Двери на свою закрытую телекоммуникационную площадку открыло для прессы предприятие «Газпром космические системы». Площадка является одним из ключевых звеньев наземной инфраструктуры оператора. В России на данный момент работают два российских спутниковых оператора. Фоторепортаж ИА REGNUM из центра управления полетами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Антенное поле на предприятии ГКС

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экскурсия по территории предприятия «Газпром космические системы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Антенное поле на предприятии «Газпром космические системы»

Зона обслуживания системы спутниковой связи «Ямал» охватывает всю территорию России. В настоящее время орбитальная группировка системы включает в себя пять спутников на геостационарной орбите. Спутники используются для реализации национальных программ и решения социальных задач. Пользователями системы являются государственные структуры, телекомпании, корпоративные и коммерческие сервис провайдеры. Через спутники «Ямал» транслируются цифровые пакеты первого и второго мультиплексора в рамках ФЦП по развитию телерадиовещания в Российской Федерации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Центр управления полетами. Телекоммуникационный центр ГКС

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Главный инженер Банит Юрий Романович дает интервью в телекоммуникационном центре ГКС в Щелково

Задача о минимизации рисков техногенных аварий на опасных производственных объектах ГКС решает путем мониторинга опасных геодинамических процессов. Она применяет технологию основанную на методе пожарной спутниковой интерферометрии, позволяющая обеспечить миллиметровую точность измерений и контроль перемещения поверхности почвы и положения объекта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Телекоммуникационный центр ГКС

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Телекоммуникационный центр ГКС

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Телекоммуникационный центр ГКС

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зал совещаний

Компания планирует создание полномасштабной системы аэрокосмического мониторинга «Смотр» на базе собственной орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли. Об этом и многих других темах было созвано открытое совещание, на котором рассмотрели предложения по созданию системы геотехнического мониторинга опасных производственных объектов (ОПО). ГКС поделилась опытом по применению технологии методом радарной спутниковой интерферометрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Совещание по вопросу создания в РФ системы геотехнического мониторинга опасных производственных

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зал готов к совещанию

В Щелково Московской области, где расположен головной офис компании и главный телекоммуникационный центр, началось строительство современного сборочного производства космических аппаратов, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.