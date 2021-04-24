Русский космос вблизи: как устроен Центр управления полетами — фоторепортаж
Двери на свою закрытую телекоммуникационную площадку открыло для прессы предприятие «Газпром космические системы». Площадка является одним из ключевых звеньев наземной инфраструктуры оператора. В России на данный момент работают два российских спутниковых оператора. Фоторепортаж ИА REGNUM из центра управления полетами.
Зона обслуживания системы спутниковой связи «Ямал» охватывает всю территорию России. В настоящее время орбитальная группировка системы включает в себя пять спутников на геостационарной орбите. Спутники используются для реализации национальных программ и решения социальных задач. Пользователями системы являются государственные структуры, телекомпании, корпоративные и коммерческие сервис провайдеры. Через спутники «Ямал» транслируются цифровые пакеты первого и второго мультиплексора в рамках ФЦП по развитию телерадиовещания в Российской Федерации.
Задача о минимизации рисков техногенных аварий на опасных производственных объектах ГКС решает путем мониторинга опасных геодинамических процессов. Она применяет технологию основанную на методе пожарной спутниковой интерферометрии, позволяющая обеспечить миллиметровую точность измерений и контроль перемещения поверхности почвы и положения объекта.
Компания планирует создание полномасштабной системы аэрокосмического мониторинга «Смотр» на базе собственной орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли. Об этом и многих других темах было созвано открытое совещание, на котором рассмотрели предложения по созданию системы геотехнического мониторинга опасных производственных объектов (ОПО). ГКС поделилась опытом по применению технологии методом радарной спутниковой интерферометрии.
В Щелково Московской области, где расположен головной офис компании и главный телекоммуникационный центр, началось строительство современного сборочного производства космических аппаратов, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.