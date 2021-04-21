В Москву и Подмосковье пришла дождливая погода, наступило похолодание, которое продлится до конца месяца.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капли воды на деревьях

Утром 21 апреля в Московском регионе выпал снег, который смыло дневным дождём. Температура поднялась до 7 градусов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лужа

Вероятность дождя после полудня снизится до минимума. Однако ветер усилится до 5—9 метров в секунду, сменив свое направление на западное и юго-западное.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дождь в Москве. Москва

Напомним, что 20 апреля в Москве было 8−10 градусов выше нуля, ночью температура опускалась до 3 градусов.

Температурный режим в целом вернулся в свою апрельскую прохладную колею. Холодный дождливый фронт продлится до конца месяца. В конце апреля по ночам, согласно прогнозу синоптиков, температура может опускаться ниже нуля.