Репетиция пешей составляющей военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась вечером в понедельник, 19 апреля, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Почетный караул во время репетиции военного парада на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Почетный караул во время репетиции военного парада на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие перед началом репетиции военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие перед началом репетиции военного парада на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Почетный караул во время репетиции военного парада на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Кортеж во время репетиции военного парада на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Кортеж во время репетиции военного парада на Дворцовой площади

В ней приняли участие более четырех тысяч военнослужащих Западного военного округа, а также военнослужащие других силовых ведомств региона, кадеты и юнармейцы.

Дарья Драй ИА REGNUM Нахимовцы во время репетиции военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади

Целью репетиции парадных расчётов на Дворцовой площади стала отработка сценария проведения парада, выполнение строевых приёмов с оружием, а также торжественный марш в сопровождении военного оркестра.

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади

Ранее, как сообщалось, первая репетиция воздушной части парада прошла над аэродромом Левашово. Впереди — сводные репетиции на Дворцовой площади с участием 150 единиц военной техники, в том числе танков, артиллерийских, зенитных и ракетных комплексов.

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Кортеж во время репетиции военного парада на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Дарья Драй ИА REGNUM Почетный караул во время репетиции военного парада на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Репетиции военного парада в Петербурге продлятся до конца апреля, затем состоится генеральная репетиция.