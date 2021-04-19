Репетиция пешей составляющей военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась вечером в понедельник, 19 апреля, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.
Почетный караул во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Почетный караул во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Военнослужащие перед началом репетиции военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие перед началом репетиции военного парада на Дворцовой площади
Почетный караул во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Кортеж во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Кортеж во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
В ней приняли участие более четырех тысяч военнослужащих Западного военного округа, а также военнослужащие других силовых ведомств региона, кадеты и юнармейцы.
Нахимовцы во время репетиции военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Целью репетиции парадных расчётов на Дворцовой площади стала отработка сценария проведения парада, выполнение строевых приёмов с оружием, а также торжественный марш в сопровождении военного оркестра.
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Парадные расчеты военнослужащих во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Ранее, как сообщалось, первая репетиция воздушной части парада прошла над аэродромом Левашово. Впереди — сводные репетиции на Дворцовой площади с участием 150 единиц военной техники, в том числе танков, артиллерийских, зенитных и ракетных комплексов.
Военнослужащие во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Кортеж во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Репетиция военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Репетиция военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Репетиция военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Почетный караул во время репетиции военного парада на Дворцовой площади
Репетиция военного парада на Дворцовой площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Репетиции военного парада в Петербурге продлятся до конца апреля, затем состоится генеральная репетиция.