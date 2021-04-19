На территории комплекса береговых батарей Кронштадтской крепости состоялась военно-историческая реконструкция трагических событий 1921 года, получивших в историографии название Кронштадтский мятеж. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Кронштадт. 1921 — 100 лет в памяти города и горожан».

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители перед началом военно-исторической реконструкции «Кронштадт. 1921»

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители перед началом военно-исторической реконструкции «Кронштадт. 1921»

Дарья Драй ИА REGNUM Участники перед началом военно-исторической реконструкции «Кронштадт. 1921»

Дарья Драй ИА REGNUM Гусь перед началом военно-исторической реконструкции «Кронштадт. 1921»

Дарья Драй ИА REGNUM Участник перед началом военно-исторической реконструкции «Кронштадт. 1921»

Дарья Драй ИА REGNUM Построение участников перед началом военно-исторической реконструкции «Кронштадт. 1921»

Напомним, в феврале 1921 кронштадтские матросы, бывшие одной из главных движущих сил Октябрьской революции 1917 года, с оружием в руках выступили против политики «военного коммунизма» и установившейся диктатуры большевиков. Команды линкоров «Севастополь» и «Петропавловск» потребовали провести перевыборы Советов, упразднить институт комиссаров, разрешить деятельность социалистических партий. Восставших моряков поддержали и многие жители Кронштадта и Петрограда.

Дарья Драй ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция «Кронштадт. 1921» на территории Комплекса береговых батарей Кронштадтской крепости на острове Котлин

Дарья Драй ИА REGNUM Медпункт на военно-исторической реконструкции «Кронштадт. 1921»

Дарья Драй ИА REGNUM Медпункт на военно-исторической реконструкции «Кронштадт. 1921»

Дарья Драй ИА REGNUM Медпункт на военно-исторической реконструкции «Кронштадт. 1921»

На подавление мятежа бросили регулярные части Красной армии и добровольцев. Через десять дней, в результате артиллерийского обстрела и штурма Кронштадтской крепости, антибольшевистское выступление было подавлено. С захваченными участниками мятежа жестко расправились. Более двух тысяч человек было расстреляно, порядка 6,5 тысячи отправлено в лагеря.

Дарья Драй ИА REGNUM Участник во время военно-исторической реконструкции «Кронштадт. 1921»

Дарья Драй ИА REGNUM Участники во время военно-исторической реконструкции «Кронштадт. 1921»

Дарья Драй ИА REGNUM Участники во время военно-исторической реконструкции «Кронштадт. 1921»

Дарья Драй ИА REGNUM Участник во время военно-исторической реконструкции «Кронштадт. 1921»

Дарья Драй ИА REGNUM Участники во время военно-исторической реконструкции «Кронштадт. 1921»

Дарья Драй ИА REGNUM Участники во время военно-исторической реконструкции «Кронштадт. 1921»

Дарья Драй ИА REGNUM Участники во время военно-исторической реконструкции «Кронштадт. 1921»

Дарья Драй ИА REGNUM Участник во время военно-исторической реконструкции «Кронштадт. 1921»

…Организаторы реконструкции перед началом устроили выставку вооружений конца XIX — начала XX веков. Также можно было познакомиться с формой и гражданским костюмом той эпохи, рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция «Кронштадт. 1921»

Дарья Драй ИА REGNUM Стрельба во время военно-исторической реконструкции «Кронштадт. 1921»

Дарья Драй ИА REGNUM Стрельба во время военно-исторической реконструкции «Кронштадт. 1921»

Дарья Драй ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция «Кронштадт. 1921» на территории Комплекса береговых батарей Кронштадтской крепости на острове Котлин

Дарья Драй ИА REGNUM Участники во время военно-исторической реконструкции «Кронштадт. 1921»

Всего в часовой реконструкции, с применением холостых выстрелов из винтовок, пулемётов и пушек, приняли участие около 50 человек. В реальных же событиях участвовало по нескольку тысяч бойцов с каждой стороны.

Дарья Драй ИА REGNUM Полевая кухня после военно-исторической реконструкции «Кронштадт. 1921»

Дарья Драй ИА REGNUM Участницы во время военно-исторической реконструкции «Кронштадт. 1921»

«Это наша история. Все периоды интересны. Какие-то более трагические, какие-то менее. Все принадлежат нам. И принадлежат не только нам, но и нашим потомкам», — отметил участник реконструкции Константин Петров.