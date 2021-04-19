Казанский «Рубин» одержал победу над «Уралом»
19 апреля 2021
/
Время чтения 1 мин
Футбольный клуб «Рубин» из Казани обыграл команду «Урал» в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» 18 апреля.
Алексей Колчин ИА REGNUM
«Екатеринбург-Арена»
Итоговый счёт составил 0:1. Единственный за всю игру гол забил сербский полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич. Он сделал это на 45-й минуте.
По итогам матча «Рубин» имеет 46 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» находится на 12-й позиции с 30 очками.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Владимир Рыков
Алексей Колчин ИА REGNUM
Борьба на границе поля
Алексей Колчин ИА REGNUM
Хвича Кварацхелия обрабатывает мяч
Алексей Колчин ИА REGNUM
Павел Погребняк в борьбе с защитниками « Рубина»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игра с тенью
Алексей Колчин ИА REGNUM
Юрий Дюпин вводит мяч в игру
Алексей Колчин ИА REGNUM
Евсеев и Кварацхелия
Алексей Колчин ИА REGNUM
Шатов и Гаджимуратов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игорь Калинин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Странберг в чужой штафной
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ибрахимай и Макаров
Алексей Колчин ИА REGNUM
Борьба за мяч
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ибрахимай и Макаров
Алексей Колчин ИА REGNUM
Борьба за мяч
Алексей Колчин ИА REGNUM
Жесткий стык
Алексей Колчин ИА REGNUM
Борьба за верхний мяч
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игра головой
Алексей Колчин ИА REGNUM
Алексей Евссев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Фол против Гаджимуратова
Алексей Колчин ИА REGNUM
Шатов и Мишкич
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дарко Евтич забивает за «Рубин»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Борьба в штрафной «Урала»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Зотов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Нарушение правил против Адамова
Алексей Колчин ИА REGNUM
Павел Погребняк идет в стык
Алексей Колчин ИА REGNUM
Хван Ин-Бом и Панюков
Алексей Колчин ИА REGNUM
Хван Ин-Бом и Панюков
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игорь Калинин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Адамов против Шатова
Алексей Колчин ИА REGNUM
Просмотр спорного эпизода в штрафной
Алексей Колчин ИА REGNUM
Борьба в воздухе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Леонид Слуцкий и Юрий Матвеев