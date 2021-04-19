Футбольный клуб «Рубин» из Казани обыграл команду «Урал» в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» 18 апреля.

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Итоговый счёт составил 0:1. Единственный за всю игру гол забил сербский полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич. Он сделал это на 45-й минуте.

По итогам матча «Рубин» имеет 46 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» находится на 12-й позиции с 30 очками.

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