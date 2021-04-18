18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В честь этого дня в Москве инициативная группа защитников Ивановской горки собрала жителей и гостей района на праздник. Основная задача активистов — привлечь внимание к сохранению исторической застройки вокруг Хохловского и Колпачного переулков. На этом месте планируется создание бизнес-центра. Начина с 18 октября 2020 года инициативная группа каждое воскресение мероприятием «Хохловские стояния» привлекает внимание москвичей к проблеме.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международный день памятников и исторических мест на Ивановской горке. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международный день памятников и исторических мест на Ивановской горке. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международный день памятников и исторических мест на Ивановской горке. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международный день памятников и исторических мест на Ивановской горке. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международный день памятников и исторических мест на Ивановской горке. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международный день памятников и исторических мест на Ивановской горке. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международный день памятников и исторических мест на Ивановской горке. Москва

В центре внимания праздника — река Рачка, которая сейчас протекает под землей в районе Хохловки. Горожанам провели бесплатные экскурсии по долине реки, на которых рассказали историю района и усадеб в этом месте. На Даниловской аллейке под руководством театральных художников взрослые и дети подготавливали декорации и реквизиты к представлению. Праздник завершился перфомансом «Битва на Рачке», в котором богатырь-рак победил бездушных чиновников и бизнесменов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международный день памятников и исторических мест на Ивановской горке. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Битва на реке Рачке. Международный день памятников и исторических мест на Ивановской горке. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Битва на реке Рачке. Международный день памятников и исторических мест на Ивановской горке. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Битва на реке Рачке. Международный день памятников и исторических мест на Ивановской горке. Москва