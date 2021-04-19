В Москве прошла индийская ярмарка «Delhi базар». В период закрытых границ подобные мероприятия снова становятся актуальными. Как и где ещё можно проникнуться индийской атмосферой в столице, в фоторепортаже ИА REGNUM.

Индийская ярмарка Delhi Bazar

С 16 по 18 апреля на Старом Арбате в очередной раз прошла ярмарка «Delhi базар», в рамках которой состоялись кинопоказы, лекции и тематические мастер-классы. Мероприятие знакомит москвичей с индийской национальной продукцией, кухней и культурой. Безусловно, московская ярмарка не может сравниться с настоящими индийскими базарами, но тем не менее традиционно пользуется спросом, ведь здесь можно приобрести украшения, сувениры, текстиль, косметику и даже мебель.

Посольство республики Индия

Адрес: ул. Воронцово Поле, 6−8

Посольство Индии в Москве располагается в бывшей усадьбе Латышевых — Бахрушиных — Бардыгиных на улице Воронцово Поле. Усадьбу также называют «Домом беседующих змей», связано это с тем, что стены украшены скульптурными вазами, обвитыми змеями. В разное время владельцами особняка были влиятельные московские предприниматели: Латышевы, Бахрушины, Бардыгины, Вогау, и лишь в 1952 году здание было передано посольству.

Памятник Махатме Ганди

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник Махатме Ганди во дворе индийского посольства

Адрес: ул. Воронцово Поле, 6−8

На территории посольства установлен памятник известнейшему индийскому политическому и общественному деятелю Махатме Ганди. В 2007 году памятник специально для посольства изготовил скульптор Александр Рябичев. Скульптура весом 650 кг является точной копией бронзовой статуи Махатмы Ганди в Дели.

Адрес: м.«Ломоносовский проспект», парк перед посольством КНР

В Москве есть ещё один памятник Махатме Ганди. Он расположен на Ломоносовском проспекте и был подарен городу правительством и народом Индии в 1988 году. Автор памятника индийский скульптор Гаутам Пал. Первоначально Ганди был в очках, но после вандальной атаки он очков лишился. В настоящее время эта деталь восстановлена.

Памятник Джавахарлалу Неру

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник Джавахарлалу Неру у цирка на проспекте Вернадского

Адрес: м. «Университет», сквер Большого Московского цирка

На проспекте Вернадского стоит памятник первому премьер-министру ИндииДжавахарлалу Неру, который приложил немало усилий для становления дружеских отношений между Индией и СССР. Автором монумента стал скульптор Дмитрий Рябичев, который незадолго до окончания проекта скончался, после чего скульптуру уже заканчивал его сын — Александр. Монумент установили в сквере рядом с цирком в 1996 году.

Памятник Рабиндранату Тагору

Дарья Антонова ИА REGNUM Памятник Рабиндранату Тагору

Адрес: Ленинградское шоссе, «Парк дружбы»

В «Парке дружбы» на Речном вокзале есть ещё один памятник, принятый городом в дар от индийского правительства. Это памятник известному индийскому поэту Рабиндранату Тагору. Он стал первым неевропейцем, кто был удостоен в 1913 году Нобелевской премии по литературе. Памятник в Москве установили в 1991 году, автором проекта снова стал скульптор Гаутам Пал.

Искусство Индии в Музее Востока

Адрес: Никитский бульвар, д.12А, 2-й этаж

В государственном Музее Востока представлена постоянная экспозиция — «Искусство Индии». Коллекция насчитывает более трёх тысяч экспонатов, среди которых: скульптуры, картины, текстильные изделия, украшения и даже оружие. Особое внимание в музее уделено народному искусству Индии. Можно увидеть ларцы-кабинеты, выполненные в уникальной технике бидри, и оформленные серебряной чеканкой крупные сосуды, тончайшей работы невесомые кашмирские шали. В музее даже есть уникальный алтарь богини Дурги для праздника Дурга-пуджа, выполненный из резного тростника шола.

Храм Кришны

Адрес: улицаКуусинена, 19А

Наиболее крупной индуистской религиозной организацией, представленной в России, является Международное общество сознанияКришны. С храмом Кришны в Москве связано множество скандалов. Первоначальный храм Международного общества сознания Кришны был открыт в 1990 году и располагался на Хорошёвском шоссе. При реконструкции района в 2004 году здание храма было снесено. Взамен московским кришнаитам был предоставлен участок земли вначале на Ленинградском шоссе, а позже участок неподалёку от аэропорта «Шереметьево». Из-за многочисленных протестов со стороны деятелей российского антисектантского движения и православных общественных организаций строительство нового храма до сих пор так и остаётся на стадии проекта. На сегодняшний день немногочисленные последователи Кришны собираются в здании на улице Куусинена в Москве.

Индийская музыка

Адрес: ул. Покровка, 4

В культурном центре «Белые облака» периодически проходят концерты классической индийской музыки, мастер-классы, семинары, занятия по йоге другие мероприятия. Кроме того, в магазине при центре можно приобрести различные сувениры, украшения, этническую одежду, экопродукты и косметику не только из Индии, но и со всего света.