Первое тепло пришло на Кавказ в начале этой недели. Весна — время преображения природы и расцвета сил, время, которое всегда радует обилием цветов и красивой одежды. Город зеленеет на глазах, солнце греет с каждым днём всё сильнее, и в воздухе висит прекрасный аромат кофе и первых цветов.

Антон Подгайко ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск

Антон Подгайко ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в парке Цветик

Антон Подгайко ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в парке Цветик

Антон Подгайко ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют у пещеры Провал

Антон Подгайко ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск

Антон Подгайко ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в парке Цветик

Антон Подгайко ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в парке Цветик

Антон Подгайко ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск

Самое время выбираться из «зимней спячки», скидывать тёплую одежду и отправляться гулять на свидания по цветущим аллеям, лесам и горе Машук. Пятигорск уникален своей природой и большим количеством курортных зон, где можно проводить время с семьей и близкими, наслаждаясь наступлением тепла.

Антон Подгайко ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в курортной зоне на горе Машук

Антон Подгайко ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск

Антон Подгайко ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск

Антон Подгайко ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск

Антон Подгайко ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в курортной зоне на горе Машук

Антон Подгайко ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск

Антон Подгайко ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск

Антон Подгайко ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск. Бабушки продают первые цветы у дороги

Антон Подгайко ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск

Антон Подгайко ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск

Антон Подгайко ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в курортной зоне на горе Машук

Антон Подгайко ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в курортной зоне на горе Машук

Антон Подгайко ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск

Антон Подгайко ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в курортной зоне на горе Машук

Антон Подгайко ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в курортной зоне на горе Машук

Антон Подгайко ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в курортной зоне на горе Машук

Антон Подгайко ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в курортной зоне на горе Машук

Антон Подгайко ИА REGNUM Ставропольский край, Пятигорск. Жители города гуляют в курортной зоне на горе Машук