«Повесть Временных лет» о создании Руси: «Рюрик седе в Новегороде, а Синеус, брат Рюриков, на Белоозере, а Траур в Изборце». Было это в 862 году.

В Белозерск я собирался с сыном Мишей три раза. В первый не добрался — увлекли Ферапонтов и Кирилло-Белозерский монастырь. Второй раз поехали к парому на Шексне. Начало мая, снег таял, в лесу, выше дороги, скопились озера, готовые вырваться на грунтовку — возвращение тогда стало бы проблематичным. Приехали к парому, а он пришвартован на другом берегу — пошел лед с Белого озера и переправу закрыли. На третий раз, как в сказке, Белоозеро открылось.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Как гласит о создании Руси «Повесть Временных лет» Рюрик сел княжить в Новгороде, а брат его Синеус – в Белоозере. Потому и стоит варяжская лодья в центре города Белоозеро

Владимир Станулевич ИА REGNUM Укрепления Белоозера поражают размерами – ров глубиной 10 метров и крепостной вал высотой 30 метров

Владимир Станулевич ИА REGNUM Внутрь крепостных валов ведет мост XVIII века

Владимир Станулевич ИА REGNUM Белозерскую рать Дмитрий Донской на Куликовом поле поставил в передовой полк и она полегла полностью

Трехкратные поиски напомнили историю с тремя переносами города с места на место. Как пишут историки Белоозером Синеуса была нынешняя деревня Киснема на северном берегу. Здесь найдены остатки укрепления X века. В XI веке город перенесли к устью Шексны, напротив знаменитой крохинской церкви. «Моровая язва» 1352 года выкосила горожан, и Белоозеро снова перенесли на 15 километров западнее — с тех пор город больше не кочевал.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Современный Белозерск — город с населением 8,5 тысяч человек. Осмотреть его удобнее с крепостных валов

Владимир Станулевич ИА REGNUM Архитектуру внутри кремля нарушили постройки XVIII-XX веков, в том числе здание бывшего духовного училища, ныне педагогического училища

Трагическим для Белоозера стал 1380 год. Дмитрий Донской поставил на Куликовом поле рать белозерских князей в передовой полк. Удар татарской конницы уничтожил полк, полегли все князья Белозерские, а Дмитрий Иванович, женатый на их сестре, овладел княжеством.

При Борисе Годунове сюда сослали будущего царя — 5-летнего Михаила Романова и его 8-летнюю сестру Татьяну. Их родителей Федора Никитича и Ксению Ивановну Романовых насильно постригли в монастыри, дети остались под присмотром тети. Изучив документы, историки считают, что узники содержались на площади в центре города, в «опальной тюрьме», и вели полуголодное существование.

Владимир Станулевич ИА REGNUM В центре крепости Спасо-Преображенский собор 1678 года

Владимир Станулевич ИА REGNUM Внутри крепостного вала более года работает клуб исторической реконструкции

Владимир Станулевич ИА REGNUM Ворота подворья, кузницы и амбаров клуба открылись в Масленицу

Тридцатиметровые валы, на вершине которых стояли стены и башни деревянной крепости, и десятиметровый ров, не спасли город от захвата поляками в Смутное время — белозерский гарнизон ушел защищать Кириллову обитель. Несколькими годами позднее поляки вновь появились в Белоозере — теперь уже пленные.

Смутное время белозерцы помнят и создали клуб исторической реконструкции, с подворьем за крепостными валами.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Огонь давал жизнь, а иногда и смерть средневековому человеку

Владимир Станулевич ИА REGNUM Гостей в кузнице встречают руководители клуба исторической реконструкции

В Белоозере работает краеведческий музей с интересной экспозицией, рассказывающий о прошлых веках. У него еще одно преимущество — он единственный из виденных мной, где витрины не бликуют при фотосъёмке.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Сейчас Белоозеро – привлекательный для туриста исторический город с несколькими музеями вроде этой этнографической избы

Владимир Станулевич ИА REGNUM В городе десятки зданий XVIII-начала XX веков, и советская власть в основном пощадила его архитектуру

Владимир Станулевич ИА REGNUM На городской площади у крепостных валов торговые ряды и гостиный двор