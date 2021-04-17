Выставка «Пересекая пространство» открылась в галерее «Царская башня» Казанского вокзала. Фоторепортаж ИА REGNUM с групповой выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Пересекая пространство»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Пересекая пространство»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Пересекая пространство»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Пересекая пространство»

На экспозиции собраны произведения, осмысляющие ключевые идеи кинетизма через метафору пути. Выставка многослойна, и зритель может сам принять произведения и интерпретировать, будь-то развлечение или возможность погружения в серьёзные вопросы мироздания.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка на выставке «Пересекая пространство»

Три раздела выставки — «Движение», «Пространство» и «Бесконечность» — отсылают зрителя к вопросам концептуальных поисков современных художников.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Пересекая пространство». Раздел «Движение»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Пересекая пространство». Раздел «Движение»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Пересекая пространство». Раздел «Движение»

Произведения, обыгрывающие идеи пути, развития, перемещения, трансформации, представлены в разделе «Движение».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Пересекая пространство»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Пересекая пространство»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Пересекая пространство». Раздел «Пространство»

«Произведения в разделе «Пространство» исследуют разные практики достижения целостности и структурность окружающего мира, которые исследуют художники и поэты», — по словам организаторов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Пересекая пространство». Раздел «Бесконечность»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Пересекая пространство». Раздел «Бесконечность»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Пересекая пространство». Раздел «Бесконечность»

«Раздел «Бесконечность» состоит из серий инсталляций, которые исследуют разные грани образного отражения о вечно меняющемся мире: пронизанном мыслями, струнами, геометрическими формами, временными сдвигами. Моменты ожидания переплетаются с ощущениями безвременья, населенного призраками прошлого, нереализованного будущего. Реальный мир создаёт иллюзию влияния на виртуальный, и между ними человек вынужден искать равновесие и духовные ориентиры. В качестве них часто выступает внутренняя перспектива. Будучи спиральной, она образует необходимый полет для творчества и фантазии и откровения, выходящие за грани космической цензуры и гравитационной сингулярности, искривленному пространству, превращенному в бесконечность», — отмечают авторы проекта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Пересекая пространство». Раздел «Бесконечность»

Кинетизм как одно из направлений современного искусства отсылает к вопросам о категории времени в визуальном искусстве, исследует пределы чувственного восприятия. Художники в своих произведениях убирают границы между наукой и искусством, сочетают архитектуру и скульптуру с целым рядом экспериментальных техник.