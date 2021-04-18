Многие из нас почувствовали себя одинокими, внезапно оказавшись в мире, где диктуются новые правила — воздержание от объятий, поцелуев и даже рукопожатий.

Я постоянно слышу новости о распаде пар с начала коронакризиса. Среди моих друзей и знакомых много кто закончил отношения со своими партнёрами. Расстояние или, наоборот, вынужденная близость делают отношения во время пандемии настоящим испытанием, которое не все способны пройти.

В разгар этого безумия я познакомился с Полиной в Сети, написав пару глупых комплиментов её работам. Какое-то время нам приходилось общаться только онлайн, а когда обстановка вокруг немного успокоилась, мы встретились и решили, что нам нужно оставаться вместе.

Алексей Павлов ИА REGNUM Проект «Время быть вместе»

Однажды в «Интересных» «Инстаграма» мне попались любопытные графические работы. Пройдя еще по паре ссылок, я понял, что их автором является очень симпатичная девушка, и я решил ей написать. Мы быстро нашли общий язык, но первое время приходилось общаться только онлайн, так как оба сидели на самоизоляции.

Алексей Павлов ИА REGNUM Проект «Время быть вместе»

Полина постигает профессию художника-графика. На момент нашего знакомства ее академия, как и многие вузы по всей стране, была переведена на дистанционную работу.

Алексей Павлов ИА REGNUM Проект «Время быть вместе»

Меня поразил ее талант. Рисование действительно занимает огромную часть жизни Полины. Как только мы начали встречаться, она принялась писать и печатать мои портреты. За первые два месяца их появилось три или четыре. Никогда не думал, что кому-то будет так интересно изображать мою не самую симпатичную физиономию.

Алексей Павлов ИА REGNUM Проект «Время быть вместе»

Даже когда ситуация немного успокоилась, мы старались не посещать людные места. Чтобы из-за этого обстоятельства не жертвовать совместным времяпровождением, мы практически с самого начала отношений приняли решение жить вместе.

Алексей Павлов ИА REGNUM Проект «Время быть вместе»

Мир вокруг стремительно менялся. Вместе с ним менялся мой образ жизни, я чувствовал, что потерял контроль над очень многими вещами. Это вызывало тревогу, но понимание того, что рядом человек, способный утешить и поддержать в трудную минуту, здорово успокаивало.

Алексей Павлов ИА REGNUM Проект «Время быть вместе»

Алексей Павлов ИА REGNUM Проект «Время быть вместе»

Уверен, стремительность развития наших отношений обусловлена внешними факторами. В этой новой и странной ситуации приходилось как можно быстрее учиться сосуществовать вместе, практически не было времени на притирку друг к другу, как это обычно бывает в строящихся отношениях. Умение выражать собственные желания, уважая границы партнера, приходит со временем, нам же пришлось пройти всё это в экспресс-режиме.

Алексей Павлов ИА REGNUM Проект «Время быть вместе»

Но, на мой взгляд, коронакризис всё же повлиял на внутренний микроклимат в отношениях всех пар. Там, где появляются новые правила игры, неизбежно возникают и новые поводы для конфликтов. Необходимость проводить вместе буквально всё время немного утомляет.

Алексей Павлов ИА REGNUM Проект «Время быть вместе»

В конце октября я сдал тест на COVID-19, результат которого оказался положительным, и нам пришлось самоизолироваться дома. В общении друг с другом мы старались придерживаться элементарных правил, например я всегда ел и пил из одной посуды. Для меня это был новый, не самый приятный опыт — поневоле быть угрозой для любимого человека.

Алексей Павлов ИА REGNUM Проект «Время быть вместе»

Моя болезнь протекала довольно тяжело, с осложнением в виде развития вирусной пневмонии. Полина сильно переживала по этому поводу, но ее помощь и уход позволили мне достаточно быстро встать на ноги.

Алексей Павлов ИА REGNUM Проект «Время быть вместе»

Я выздоровел спустя месяц, еще какое-то время заняла реабилитация. Как ни странно, Полина за всё это время не почувствовала ни одного симптома недуга.

Алексей Павлов ИА REGNUM Проект «Время быть вместе»

Нельзя предсказать, как наши отношения будут развиваться в дальнейшем. Как бы то ни было, даже если нам придется разойтись, я всегда буду благодарен Полине как человеку, с которым я прошел рука об руку один из самых необычных и стрессовых периодов в новейшей истории.