В Екатеринбурге официально началась весенняя уборка города. На улицах уже вовсю работает техника. А рабочие прибирают газоны и тротуары, моют ограждения и остановочные комплексы, а также очищают технические тротуары вдоль дорог.

Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Уборка тротуара

Алексей Колчин ИА REGNUM Сотрудник коммунальной службы

Алексей Колчин ИА REGNUM Сотрудник коммунальной службы кантует урну

Алексей Колчин ИА REGNUM Мойка ограждений и тротуара на улице Бебеля

Алексей Колчин ИА REGNUM Мойка ограждений и тротуара на улице Бебеля

Алексей Колчин ИА REGNUM Мойка ограждений и тротуара на улице Бебеля

Алексей Колчин ИА REGNUM Сотрудник коммунальной службы моет остановку

Алексей Колчин ИА REGNUM Уборка щетками

Алексей Колчин ИА REGNUM Уборка тротуара трактором

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие собирают листву граблями

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочий собирает листву граблями

Алексей Колчин ИА REGNUM Мойка поребрика

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время уборки улиц