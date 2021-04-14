В Екатеринбурге началась зачистка грязи. Неужели весна так действует?
14 апреля 2021
В Екатеринбурге официально началась весенняя уборка города. На улицах уже вовсю работает техника. А рабочие прибирают газоны и тротуары, моют ограждения и остановочные комплексы, а также очищают технические тротуары вдоль дорог.
Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уборка тротуара
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сотрудник коммунальной службы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сотрудник коммунальной службы кантует урну
Алексей Колчин ИА REGNUM
Мойка ограждений и тротуара на улице Бебеля
Алексей Колчин ИА REGNUM
Мойка ограждений и тротуара на улице Бебеля
Алексей Колчин ИА REGNUM
Мойка ограждений и тротуара на улице Бебеля
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сотрудник коммунальной службы моет остановку
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уборка щетками
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уборка тротуара трактором
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рабочие собирают листву граблями
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рабочий собирает листву граблями
Алексей Колчин ИА REGNUM
Мойка поребрика
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время уборки улиц
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рабочий сдувает листву