Весна и утки в Чебоксарах: фоторепортаж
В Чувашию после аномально холодной и затянувшейся зимы, которая «захватила» с собой март и часть апреля, пришло по-настоящему весеннее тепло. Температура поднялась местами до+23 градусов, а пик волны потепления ожидается 15 апреля. В Чебоксарах народ рванул ближе к Волге, наслаждаясь солнечной погодой в преддверии начала ледохода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В городе оттаивают и «испаряются» многометровые сугробы, обнажая прошлогоднюю траву и бытовой мусор, сквозь который пробиваются первые цветочные ростки. На Волге наблюдаются промоины, а лёд стал откровенно рыхлым, что однако не пугает самых отчаянных рыбаков. По данным спасателей, на 11 апреля на Волге фактическая толщина льда на заливе в Чебоксарах, в районе речного порта и микрорайона Заовражное составляла 28−35 см.
В выходные практически облеплена детьми игровая площадка на Заливе, и усыпан людьми мост к Матери-Покровительнице, по обоим сторонам которого много прилётных уток, конкурирующих в поисках еды с чайками. Впрочем, ещё не известно, кого больше на этом чебоксарском «пятачке»: людей или птиц. Контрастом на этом фоне выглядит полупустая Красная площадь, на реконструкцию которой ранее было потрачено 1,2 млрд рублей.
Справка ИА REGNUM. Утки есть на гербе Чебоксар: на лазоревом (голубом) поле основания изображены фигурылетящих конвертом"Пять серебряных уток» — это эмблема, дарованная императорским указом в 1783 году и означающая, что «в окрестностях сего города оных очень изобильно». Согласно правилам геральдики, данный символ не подлежит замене и означает стремление к свободе, инициативе, знаменует достижение поставленных целей. Голубое или лазоревое поле в геральдике — символ красоты, ясности, мягкости и величия.
Возле монумента Матери-Покровительнице, который со всех сторон «обложили» многоквартирными домами, всё перекопано и ждут своего часа метровые горы строительных материалов.
Ожидается, что нынешнее потепление достигнет своего пика 15 апреля. А затем холодный фронт принесёт кратковременные дожди, заморозки и северный ветер. И, вероятно, начнётся ледоход.