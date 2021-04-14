В Чувашию после аномально холодной и затянувшейся зимы, которая «захватила» с собой март и часть апреля, пришло по-настоящему весеннее тепло. Температура поднялась местами до+23 градусов, а пик волны потепления ожидается 15 апреля. В Чебоксарах народ рванул ближе к Волге, наслаждаясь солнечной погодой в преддверии начала ледохода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталия Николаева ИА REGNUM
Храм новомучеников и исповедников российских
Наталия Николаева ИА REGNUM
Весна: старые ботинки — на улицу
Наталия Николаева ИА REGNUM
На прилавке
Наталия Николаева ИА REGNUM
На мостовом переходе к монументу Матери-Покровительнице

В городе оттаивают и «испаряются» многометровые сугробы, обнажая прошлогоднюю траву и бытовой мусор, сквозь который пробиваются первые цветочные ростки. На Волге наблюдаются промоины, а лёд стал откровенно рыхлым, что однако не пугает самых отчаянных рыбаков. По данным спасателей, на 11 апреля на Волге фактическая толщина льда на заливе в Чебоксарах, в районе речного порта и микрорайона Заовражное составляла 28−35 см.

Наталия Николаева ИА REGNUM
Проталина усеяна утками
Наталия Николаева ИА REGNUM
Утки в Чебоксарах
Наталия Николаева ИА REGNUM
Смешались утки и чайки
Наталия Николаева ИА REGNUM
За пернатыми собратьями наблюдают голуби
Наталия Николаева ИА REGNUM
На набережной в Чебоксарах
Наталия Николаева ИА REGNUM
На набережной в Чебоксарах
Наталия Николаева ИА REGNUM
На набережной в Чебоксарах
Наталия Николаева ИА REGNUM
На Волге
Наталия Николаева ИА REGNUM
На набережной в Чебоксарах
Наталия Николаева ИА REGNUM
В ожидании
Наталия Николаева ИА REGNUM
В ожидании весны

В выходные практически облеплена детьми игровая площадка на Заливе, и усыпан людьми мост к Матери-Покровительнице, по обоим сторонам которого много прилётных уток, конкурирующих в поисках еды с чайками. Впрочем, ещё не известно, кого больше на этом чебоксарском «пятачке»: людей или птиц. Контрастом на этом фоне выглядит полупустая Красная площадь, на реконструкцию которой ранее было потрачено 1,2 млрд рублей.

Наталия Николаева ИА REGNUM
На Московской набережной в Чебоксарах
Наталия Николаева ИА REGNUM
На Московской набережной в Чебоксарах
Наталия Николаева ИА REGNUM
Подзорная труба на набережной в Чебоксарах
Наталия Николаева ИА REGNUM
На Московской набережной в Чебоксарах
Наталия Николаева ИА REGNUM
На Московской набережной в Чебоксарах
Наталия Николаева ИА REGNUM
Морские знаки на «сухопутке»
Наталия Николаева ИА REGNUM
Новый взгляд на Волгу
Наталия Николаева ИА REGNUM
Вид на Волгу

Справка ИА REGNUM. Утки есть на гербе Чебоксар: на лазоревом (голубом) поле основания изображены фигурылетящих конвертом"Пять серебряных уток» — это эмблема, дарованная императорским указом в 1783 году и означающая, что «в окрестностях сего города оных очень изобильно». Согласно правилам геральдики, данный символ не подлежит замене и означает стремление к свободе, инициативе, знаменует достижение поставленных целей. Голубое или лазоревое поле в геральдике — символ красоты, ясности, мягкости и величия.

Возле монумента Матери-Покровительнице, который со всех сторон «обложили» многоквартирными домами, всё перекопано и ждут своего часа метровые горы строительных материалов.

Наталия Николаева ИА REGNUM
Памятник Ивану Грозному в Чебоксарах
Наталия Николаева ИА REGNUM
Возле монастыря
Наталия Николаева ИА REGNUM
Солнце растапливает лёд
Наталия Николаева ИА REGNUM
Волга
Наталия Николаева ИА REGNUM
Рыбак на Волге
Наталия Николаева ИА REGNUM
Капель
Наталия Николаева ИА REGNUM
Наблюдатель
Наталия Николаева ИА REGNUM
Вид на Волгу с ротонды
Наталия Николаева ИА REGNUM
Первые ростки

Ожидается, что нынешнее потепление достигнет своего пика 15 апреля. А затем холодный фронт принесёт кратковременные дожди, заморозки и северный ветер. И, вероятно, начнётся ледоход.