В Чувашию после аномально холодной и затянувшейся зимы, которая «захватила» с собой март и часть апреля, пришло по-настоящему весеннее тепло. Температура поднялась местами до+23 градусов, а пик волны потепления ожидается 15 апреля. В Чебоксарах народ рванул ближе к Волге, наслаждаясь солнечной погодой в преддверии начала ледохода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталия Николаева ИА REGNUM Храм новомучеников и исповедников российских

Наталия Николаева ИА REGNUM Весна: старые ботинки — на улицу

Наталия Николаева ИА REGNUM На прилавке

Наталия Николаева ИА REGNUM На мостовом переходе к монументу Матери-Покровительнице

В городе оттаивают и «испаряются» многометровые сугробы, обнажая прошлогоднюю траву и бытовой мусор, сквозь который пробиваются первые цветочные ростки. На Волге наблюдаются промоины, а лёд стал откровенно рыхлым, что однако не пугает самых отчаянных рыбаков. По данным спасателей, на 11 апреля на Волге фактическая толщина льда на заливе в Чебоксарах, в районе речного порта и микрорайона Заовражное составляла 28−35 см.

Наталия Николаева ИА REGNUM Проталина усеяна утками

Наталия Николаева ИА REGNUM Утки в Чебоксарах

Наталия Николаева ИА REGNUM Смешались утки и чайки

Наталия Николаева ИА REGNUM За пернатыми собратьями наблюдают голуби

Наталия Николаева ИА REGNUM На набережной в Чебоксарах

Наталия Николаева ИА REGNUM На набережной в Чебоксарах

Наталия Николаева ИА REGNUM На набережной в Чебоксарах

Наталия Николаева ИА REGNUM На Волге

Наталия Николаева ИА REGNUM На набережной в Чебоксарах

Наталия Николаева ИА REGNUM В ожидании

Наталия Николаева ИА REGNUM В ожидании весны

В выходные практически облеплена детьми игровая площадка на Заливе, и усыпан людьми мост к Матери-Покровительнице, по обоим сторонам которого много прилётных уток, конкурирующих в поисках еды с чайками. Впрочем, ещё не известно, кого больше на этом чебоксарском «пятачке»: людей или птиц. Контрастом на этом фоне выглядит полупустая Красная площадь, на реконструкцию которой ранее было потрачено 1,2 млрд рублей.

Наталия Николаева ИА REGNUM На Московской набережной в Чебоксарах

Наталия Николаева ИА REGNUM На Московской набережной в Чебоксарах

Наталия Николаева ИА REGNUM Подзорная труба на набережной в Чебоксарах

Наталия Николаева ИА REGNUM На Московской набережной в Чебоксарах

Наталия Николаева ИА REGNUM На Московской набережной в Чебоксарах

Наталия Николаева ИА REGNUM Морские знаки на «сухопутке»

Наталия Николаева ИА REGNUM Новый взгляд на Волгу

Наталия Николаева ИА REGNUM Вид на Волгу

Возле монумента Матери-Покровительнице, который со всех сторон «обложили» многоквартирными домами, всё перекопано и ждут своего часа метровые горы строительных материалов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Памятник Ивану Грозному в Чебоксарах

Наталия Николаева ИА REGNUM Возле монастыря

Наталия Николаева ИА REGNUM Солнце растапливает лёд

Наталия Николаева ИА REGNUM Волга

Наталия Николаева ИА REGNUM Рыбак на Волге

Наталия Николаева ИА REGNUM Капель

Наталия Николаева ИА REGNUM Наблюдатель

Наталия Николаева ИА REGNUM Вид на Волгу с ротонды

Наталия Николаева ИА REGNUM Первые ростки

Ожидается, что нынешнее потепление достигнет своего пика 15 апреля. А затем холодный фронт принесёт кратковременные дожди, заморозки и северный ветер. И, вероятно, начнётся ледоход.