В Екатеринбурге 13 апреля состоялся Парад коммунальной техники. Таким образом городские власти представили представителям СМИ и другим горожанам технику для весенней уборки улиц города, а также для ремонта тротуаров, дорог и элементов обустройства.

Алексей Колчин ИА REGNUM Строй Камазов

Алексей Колчин ИА REGNUM Строй Камазов

Алексей Колчин ИА REGNUM Камазы

Алексей Колчин ИА REGNUM Водители расселись по кабинам

Всего в дорожно-эксплуатационном управлении Верх-Исетского района на «летние рельсы» переставили 63 единицы спецтехники. Ещё четыре единицы остаются в зимнем варианте на случай внезапных капризов уральской погоды. Весенне-летний период начнётся в городе официально 15 апреля. «Вся техника функционирует и готова выйти на улицы», — уверяет зампредседателя комитета благоустройства мэрии Владимир Капустин. Насколько он прав, покажет предстоящее лето.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ваккумный уборщик улиц

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время приемки коммунальной техники

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время приемки коммунальной техники

Алексей Колчин ИА REGNUM КамАЗы с навесами для влажной чистки улиц

Алексей Колчин ИА REGNUM Вакуумные уборщики

Алексей Колчин ИА REGNUM Водитель уборщика

Алексей Колчин ИА REGNUM Тракторы

Алексей Колчин ИА REGNUM Поливное оборудование

Алексей Колчин ИА REGNUM Демонстрация оборудования

Алексей Колчин ИА REGNUM Цистерна с битумом

Алексей Колчин ИА REGNUM Работник коммунальной службы

Алексей Колчин ИА REGNUM Поливальщики улиц

Алексей Колчин ИА REGNUM Водитель катка

Алексей Колчин ИА REGNUM Катки

Алексей Колчин ИА REGNUM Строй катков