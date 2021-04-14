Весна в окно стучится: в Екатеринбурге провели Парад коммунальной техники
14 апреля 2021
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В Екатеринбурге 13 апреля состоялся Парад коммунальной техники. Таким образом городские власти представили представителям СМИ и другим горожанам технику для весенней уборки улиц города, а также для ремонта тротуаров, дорог и элементов обустройства.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Строй Камазов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Строй Камазов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Камазы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Водители расселись по кабинам
Всего в дорожно-эксплуатационном управлении Верх-Исетского района на «летние рельсы» переставили 63 единицы спецтехники. Ещё четыре единицы остаются в зимнем варианте на случай внезапных капризов уральской погоды. Весенне-летний период начнётся в городе официально 15 апреля. «Вся техника функционирует и готова выйти на улицы», — уверяет зампредседателя комитета благоустройства мэрии Владимир Капустин. Насколько он прав, покажет предстоящее лето.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ваккумный уборщик улиц
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время приемки коммунальной техники
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время приемки коммунальной техники
Алексей Колчин ИА REGNUM
КамАЗы с навесами для влажной чистки улиц
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вакуумные уборщики
Алексей Колчин ИА REGNUM
Водитель уборщика
Алексей Колчин ИА REGNUM
Тракторы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Поливное оборудование
Алексей Колчин ИА REGNUM
Демонстрация оборудования
Алексей Колчин ИА REGNUM
Цистерна с битумом
Алексей Колчин ИА REGNUM
Работник коммунальной службы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Поливальщики улиц
Алексей Колчин ИА REGNUM
Водитель катка
Алексей Колчин ИА REGNUM
Катки
Алексей Колчин ИА REGNUM
Строй катков
Алексей Колчин ИА REGNUM
Камазы в парке