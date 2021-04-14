Во второй декаде апреля москвичам обещали такую хорошую погоду, которую ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал «супервесной».

Но повезло не только жителям столицы: невероятное тепло, до +18, пришло даже на север Ленинградской области. Погода действительно оказалась «идеальной весенней», с большим количеством солнца, южным и юго-восточным ветерком. Разумеется, при таких условиях растаял весь снег, который еще ровно две недели назад лежал уверенным толстым покровом. И даже появились первые цветы. И вернулись утки.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Верба выглядит уже совсем по-весеннему

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Подснежник, он же галантус, называется так не потому, что он «галантный», а потому, что на греческом это — «молочный цветок»

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Первые цветы уже раскрылись: подснежникам в полутени апреля — самое место

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Первоцветы

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Ну и ещё один весенний первоцвет — крокус, он же шафран. Это его так называемые рыльца с глубокой древности используются как пряность

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Снег продолжает бороться даже под солнцем

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Лоси и кабаны подходят по этим дорожкам совсем близко к людям. Хотя места охотничьи

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Мне всегда было интересно — а как питаются утки, когда водоём ещё не отмёрз? Теперь я знаю: они ловят местных жителей и выманивают у них булку

Дарья Юдкевич ИА REGNUM В прошлом году семейство чаек свило гнездо на этом самом камне. А что? Вода, скала, всё как в инстинктах... Проблема в том, что с этого камня летом ныряют все окрестные жители, так что лето у чаек выдалось нервным. Хотя птенцов они всё же вывели. Похоже, что в этом году они подумывают рискнуть

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Озеро оттаяло лишь возле самого берега, а дальше лёд, но утка уже высматривает места выгула своего будущего потомства

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Из канав пока выглядывают корни и льдины, а чуть они оттают — и начнут плавать ондатры. Трепетно замирающие при виде прохожих: а ну как на шапку пустят?

Дарья Юдкевич ИА REGNUM С северной стороны деревни льда еще заметно больше

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Недоеденные за зиму птицами ягоды калины остаются на ветках. Правда, сейчас, когда птиц станет больше и дачников на всех не хватит, могут подобрать и эти остатки

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Местные жители не пасуют перед предрассудком о том, что ёлку надо убирать 13 января. Тем более когда ёлка растёт в собственном дворе

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Ветки вербы

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Водопад, мини-версия

Дарья Юдкевич ИА REGNUM В пруду лёд ушел под воду, которая вышла из берегов и смешалась с песком

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Уже через несколько недель это поле перестанет пустеть. И нет, тут не справляют дионисии, тут действительно играют в футбол — причем массово и азартно, молодцы