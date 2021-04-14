Супервесна, которую нам предсказали
14 апреля 2021
Во второй декаде апреля москвичам обещали такую хорошую погоду, которую ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал «супервесной».
Но повезло не только жителям столицы: невероятное тепло, до +18, пришло даже на север Ленинградской области. Погода действительно оказалась «идеальной весенней», с большим количеством солнца, южным и юго-восточным ветерком. Разумеется, при таких условиях растаял весь снег, который еще ровно две недели назад лежал уверенным толстым покровом. И даже появились первые цветы. И вернулись утки.
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Верба выглядит уже совсем по-весеннему
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Подснежник, он же галантус, называется так не потому, что он «галантный», а потому, что на греческом это — «молочный цветок»
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Первые цветы уже раскрылись: подснежникам в полутени апреля — самое место
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Первоцветы
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Ну и ещё один весенний первоцвет — крокус, он же шафран. Это его так называемые рыльца с глубокой древности используются как пряность
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Снег продолжает бороться даже под солнцем
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Лоси и кабаны подходят по этим дорожкам совсем близко к людям. Хотя места охотничьи
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Мне всегда было интересно — а как питаются утки, когда водоём ещё не отмёрз? Теперь я знаю: они ловят местных жителей и выманивают у них булку
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
В прошлом году семейство чаек свило гнездо на этом самом камне. А что? Вода, скала, всё как в инстинктах... Проблема в том, что с этого камня летом ныряют все окрестные жители, так что лето у чаек выдалось нервным. Хотя птенцов они всё же вывели. Похоже, что в этом году они подумывают рискнуть
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Озеро оттаяло лишь возле самого берега, а дальше лёд, но утка уже высматривает места выгула своего будущего потомства
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Из канав пока выглядывают корни и льдины, а чуть они оттают — и начнут плавать ондатры. Трепетно замирающие при виде прохожих: а ну как на шапку пустят?
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
С северной стороны деревни льда еще заметно больше
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Недоеденные за зиму птицами ягоды калины остаются на ветках. Правда, сейчас, когда птиц станет больше и дачников на всех не хватит, могут подобрать и эти остатки
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Местные жители не пасуют перед предрассудком о том, что ёлку надо убирать 13 января. Тем более когда ёлка растёт в собственном дворе
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Ветки вербы
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Водопад, мини-версия
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
В пруду лёд ушел под воду, которая вышла из берегов и смешалась с песком
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Уже через несколько недель это поле перестанет пустеть. И нет, тут не справляют дионисии, тут действительно играют в футбол — причем массово и азартно, молодцы
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Расёмон любят все. Даже когда они не Ворота, а просто арка, ведущая в черничник