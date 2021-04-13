В Москве продолжается космическая неделя. В Музее космонавтики открылась выставка «ПЕРВЫЙ», посвященная 60-летию полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Музей космонавтики. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подлинный спускаемый аппарат, на котором 12 апреля 1961 года совершен первый космический полет человека. Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва

На выставке представлены документы и личные вещи первого космонавта, которые хранились в музеях и в личных архивах. Среди них: свидетельство о рождении Юрия Гагарина, награды, одежда, инструменты и другие экспонаты. На выставке посетители увидят парту, за которой сидел Гагарин в Люберецком ремесленном училище; ковш для литья, с которым он работал, а также фрагмент решетки, в изготовлении которой участвовал Юрий Гагарин.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ковш для литья металла, с которым работал Юрий Гагарин и решетка, изготовленная Юрием Гагариным. Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Первые снимки Юрия Гагарина после приземления. Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва

Центральным экспонатом на выставке стал подлинный спускаемый аппарат одноместного космического корабля серии «Восток», на котором 12 апреля 1961 года был совершен первый в истории человечества космический полёт.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Катапультируемое кресло, на котором вернулся на землю Юрий Гагарин.Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пальто, шляпа, чемодан Сергея Королева. Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка «Первый». Музей космонавтики. Москва