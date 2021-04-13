Выставка «Горизонт событий», посвященная 60-летию первого полета человека в космос, открылась в музее города Королева в отделе «Новейшая история города». Фоторепортаж ИА REGNUM с выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Горизонты событий»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Татьяна Сириус. Гагарин

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Татьяна Сириус. Королев

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куратор Юлия Филатова на выставке «Горизонты событий»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Художница Александра Алексеева у своих работ

Молодые художники представили работы, в которых старались переосмыслить время, прошедшее после первого полета человека в космос. То, как человек воспринимает события, произошедшие 60 лет назад, в современном мире. На экспозиции выставлены работы, сделанные в разной технике. Это живопись, графика, коллаж, шамот и другие техники.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работа Александры Алексеевой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Горизонты событий»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Художница Ксения Калинкина рассказывает о своих работах «Солнце» и «Луна»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Горизонты событий»

Название «Горизонт событий» выбрано не случайно. В астрофизике есть понятие «точка невозврата», когда тело попадает в черную дыру, в какой-то момент оно уже не может оттуда вернуться. Тот момент, когда события, происходящие вовне, перестают влиять на наблюдателя.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Художница Youka у своей работы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работы художницы Youka

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент работы художницы Youka

«Мы же хотим, чтобы все события, которые происходят в космосе и в жизни, влияли на нас и на наше творчество. Чтобы мы чувствовали подъем, как раньше было, когда человек впервые полетел в космос, как было это в фильмах. Чтобы тема космоса вдохновляла не только художников. И чтобы тема сейчас не гасла, а продвигалась дальше», — поделилась куратор Валерия Петрова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Горизонты событий»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Горизонты событий»

«Хочется, чтобы тема космоса не гасла, как пылью покрытое событие 60-летней давности. Чтобы и сейчас достижения русских космонавтов вдохновляли так же, как раньше. Город Королёв плотно завязан на космической теме. Тема космоса поднята для того, чтобы молодое поколение гордилось космонавтами, которые сейчас полетели на МКС, и развивало тему так же, как наши предки. Очень жалко потерять то, что приобретено нами ранее», — добавила куратор Наталья Стрелецкая.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Горизонты событий»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Горизонты событий»

«Работы «Гагарин» и «Королев» — это часть новой серии работ 2021-го, где совмещены традиционная техника живописи, абстракция и коллаж. Для портретов чаще всего используются карты местности, где персонаж был рожден или имел тесные связи с этой территорией. Серия работ стремится исследовать связь человека и место его рождения и/или проживания, которое непосредственно дало отпечаток на развитие личности. Для портрета Гагарина использованы карты звездного неба, а для портрета Королева использованы карта неба и чертеж ракеты Восток-1, которая спроектирована для первого полета в космос, который совершил Гагарин», — отмечает художница Татьяна Сириус из города Гусь-Хрустальный.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работа Дмитрия Лиховцева

«12 апреля 1961 года человек совершил первый полет в космос, это был прорыв в области науки и техники. У человека появилась новая цель — покорение космоса. Композиция «К звёздам» олицетворяет мечту человечества о космических полетах», — отмечает художник Дмитрий Лихачёв, говоря о своей работе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Горизонты событий»

Выставка проходит до 30 мая 2021 года в здании ЦДК имени Калинина, в музейном отделе «Новейшая история города». По адресу Московская область, город Королев, улица Терешковой, дом 1.