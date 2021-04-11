11 апреля, за день до 60-летия полета Юрия Гагарина, центр «Космонавтика и авиация» (павильон «Космос») провел праздничную программу для гостей. В центре посетителей ожидали экскурсии, театральное представление, концерт.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ракета-носитель «Восток». Павильон «Космос». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фотозона перед главным входом. ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Центр «Космонавтика и авиация» стал главной площадкой для проведения Первого Всероссийского космического диктанта. Космический диктант проводился на офлайн-площадках 15 регионов России в таких городах, как Калуга, Севастополь, Нальчик, Саратов, Томск и другие. А также диктант проводился в Республике Казахстан на космодроме Байконур. Желающие могут присоединиться из любой точки мира онлайн.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Всероссийский космический диктант. Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Всероссийский космический диктант. Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Всероссийский космический диктант. Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Всероссийский космический диктант. Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Спикеры перд диктантом. Всероссийский космический диктант. Павильон«Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лётчик-космонавт и президент Центра «Космонавтика и авиация» Юрчихин Фёдор Николаевич. Всероссийский космический диктант. Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Участникам этой акции было задано 30 вопросов о космонавтике. Нужно было выбрать один из правильных ответов. Разрешалось пользоваться интернетом, но время на ответ ограничили одной минутой. Вопросы космического диктанта прочитали лётчики-космонавты, кинорежиссёр Тимур Бекмамбетов, актер Ярослав Жалнин, а также действующий экипаж Международной космической станции.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кинорежиссёр Бекмамбетов Тимур. Всероссийский космический диктант. Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Актер Жалнин Ярослав, исполнитель роли Юрия Гагарина. Всероссийский космический диктант. Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Всероссийский космический диктант. Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Всероссийский космический диктант. Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Всероссийский космический диктант. Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Всероссийский космический диктант. Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Всероссийский космический диктант. Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Всероссийский космический диктант. Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Всероссийский космический диктант. Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

В центре «Космонавтика и авиация» каждый желающий мог проверить здоровье и узнать — может ли стать космонавтом. Помимо роста, веса, давления, сатурации, врачи оценивали состояние нервной системы и вестибулярного аппарата, силу мышц.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Проверка здоровья — могу ли я стать космонавтом. Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Проверка здоровья — могу ли я стать космонавтом. Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Проверка здоровья — могу ли я стать космонавтом. Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Павильон «Космонавтика и авиация». ВДНХ. Москва