Коммунальные службы Москвы в преддверии Дня космонавтики промыли монумент Юрию Гагарину на Ленинском проспекте и скульптуры мемориального комплекса «Музей космонавтики» на ВДНХ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Мемориальный комплекс «Музей космонавтики» на ВДНХ
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сухая расчистка монумента «Покорителям космоса»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сухая расчистка монумента «Покорителям космоса»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сухая расчистка монумента «Покорителям космоса»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Промывка монумента «Покорителям космоса»

Весенние работы по промывке столичных памятников проводятся ежегодно в рамках месячника весеннего благоустройства. 42,5-метровый памятник Юрию Гагарину промыли водой с нанесением на рельеф специальных моющих средств, очистили все элементы мягкими щётками. Работы проводились при помощи автогидроподъемников и поливомоечной техники. Монументы мемориального комплекса «Музей космонавтики» на ВДНХ также очистили от загрязнений по специальной методике: промыли водой мойкой высокого давления с применением мягких моющих средств.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Промывка скульптуры Юрия Гагарина
Дарья Антонова ИА REGNUM
Промывка скульптуры Юрия Гагарина
Дарья Антонова ИА REGNUM
Промывка скульптуры Юрия Гагарина
Дарья Антонова ИА REGNUM
Промывка скульптуры Валентины Терешковой
Дарья Антонова ИА REGNUM
Промывка скульптуры Константина Циолковского
Дарья Антонова ИА REGNUM
Промывка скульптур «Аллеи космонавтов»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Промывка скульптуры Константина Циолковского
Дарья Антонова ИА REGNUM
Скульптура Валентины Терешковой

Напомним, 12 апреля исполняется 60 лет со дня первого полёта человека в космос. В этот день в Москве пройдут десятки праздничных мероприятий.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Промывка монумента «Покорителям космоса»
Дарья Антонова ИА REGNUM
Мемориальный комплекс «Музей космонавтики» на ВДНХ