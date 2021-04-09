Коммунальные службы Москвы в преддверии Дня космонавтики промыли монумент Юрию Гагарину на Ленинском проспекте и скульптуры мемориального комплекса «Музей космонавтики» на ВДНХ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мемориальный комплекс «Музей космонавтики» на ВДНХ

Дарья Антонова ИА REGNUM Сухая расчистка монумента «Покорителям космоса»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сухая расчистка монумента «Покорителям космоса»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сухая расчистка монумента «Покорителям космоса»

Дарья Антонова ИА REGNUM Промывка монумента «Покорителям космоса»

Весенние работы по промывке столичных памятников проводятся ежегодно в рамках месячника весеннего благоустройства. 42,5-метровый памятник Юрию Гагарину промыли водой с нанесением на рельеф специальных моющих средств, очистили все элементы мягкими щётками. Работы проводились при помощи автогидроподъемников и поливомоечной техники. Монументы мемориального комплекса «Музей космонавтики» на ВДНХ также очистили от загрязнений по специальной методике: промыли водой мойкой высокого давления с применением мягких моющих средств.

Дарья Антонова ИА REGNUM Промывка скульптуры Юрия Гагарина

Дарья Антонова ИА REGNUM Промывка скульптуры Юрия Гагарина

Дарья Антонова ИА REGNUM Промывка скульптуры Юрия Гагарина

Дарья Антонова ИА REGNUM Промывка скульптуры Валентины Терешковой

Дарья Антонова ИА REGNUM Промывка скульптуры Константина Циолковского

Дарья Антонова ИА REGNUM Промывка скульптур «Аллеи космонавтов»

Дарья Антонова ИА REGNUM Промывка скульптуры Константина Циолковского

Дарья Антонова ИА REGNUM Скульптура Валентины Терешковой

Напомним, 12 апреля исполняется 60 лет со дня первого полёта человека в космос. В этот день в Москве пройдут десятки праздничных мероприятий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Промывка монумента «Покорителям космоса»