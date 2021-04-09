На Невском проспекте Петербурга на прохожих рухнула штукатурка
9 апреля 2021
В центре Санкт-Петербурга, на Невском проспекте, на прохожего обрушилась штукатурка с исторического фасада жилого дома. Об этом 9 апреля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.
Дарья Драй ИА REGNUM
Место падения штукатурки на Невском проспекте
ЧП произошло днем 9 апреля на Невском проспекте, 106.
«По предварительным данным, произошло обрушение штукатурного слоя эркера ресторана, расположенного в этом доме. Пострадал молодой мужчина. В настоящий момент его осматривают врачи скорой помощи. Угрозы жизни нет», — уточнил собеседник агентства.
Дарья Драй ИА REGNUM
Место падения штукатурки на Невском проспекте
Дарья Драй ИА REGNUM
Место падения штукатурки на Невском проспекте
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, а также представители ЖКС-1, в чьём ведении находится дом.
Дарья Драй ИА REGNUM
Дом на Невском проспекте откуда упал штукатурный слой на прохожего
Дарья Драй ИА REGNUM
Дом на Невском проспекте откуда упал штукатурный слой на прохожего